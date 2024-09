Bastidores da chegada de Bruno Mars para turnê no Brasil

A expectativa pela aguardada turnê de Bruno Mars no Brasil já está a todo vapor, e os bastidores começaram a ganhar forma com a chegada dos equipamentos do cantor. Com início marcado para o dia 4 de outubro, a turnê de um mês do artista norte-americano movimentou o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), que recebeu nada menos que 147 toneladas de material essencial para os shows.

Os equipamentos chegaram em dois voos separados, aterrissando entre o domingo (22) e a segunda-feira (23). Ao todo, foram transportados 248 volumes, que passaram por um rigoroso controle no Terminal de Cargas do aeroporto. Antes de seguirem para São Paulo, onde a turnê começa, os itens ficaram em uma área altamente segura, com vigilância eletrônica e presença de equipe especializada 24 horas por dia.

A estrutura foi levada em carretas para São Paulo, onde o cantor vai iniciar sua série de apresentações no MorumBIS, com shows marcados para os dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro. Em seguida, a turnê passará pelo Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e, por fim, Belo Horizonte, onde Bruno Mars encerra sua passagem pelo Brasil no dia 5 de novembro.

Lady Gaga detalha parceria com Bruno Mars em ‘Die With a Smile’

Lady Gaga e Bruno Mars surpreenderam os fãs ao lançar uma nova música em colaboração. Intitulada Die With a Smile, a canção é uma declaração romântica que destaca os vocais intensos de ambos os artistas, combinados com instrumentação de guitarra e um refrão marcante.

Em entrevista à revista americana Variety, Lady Gaga revelou que a música foi criada enquanto ela trabalhava em seu próximo álbum, ainda sem título e data de lançamento. Ela explicou que, após um longo dia de trabalho em Malibu, Bruno Mars a convidou para seu estúdio para ouvir uma faixa em que estava trabalhando.

“Era por volta da meia-noite quando cheguei lá e fiquei impressionada com o que ele tinha começado. Passamos a noite toda escrevendo e gravando a música. O talento de Bruno é indescritível. Sua musicalidade e visão são excepcionais”, contou Gaga. Bruno Mars também expressou entusiasmo pela parceria, chamando Gaga de uma “ícone” e destacando que a colaboração trouxe uma magia especial à música.

Os artistas haviam alimentado rumores sobre uma possível colaboração antes de confirmar a parceria na quinta-feira. Junto com o lançamento da faixa, o videoclipe de Die With a Smile foi divulgado, mostrando os dois cantores em um cenário de estilo country, com Bruno Mars tocando guitarra e Lady Gaga ao piano, como se estivessem se apresentando em um programa de auditório.