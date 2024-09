Novos talentos disputam o 1º Concurso de Piano do Instituto Pedro Gordilho

O Teatro Poupex recebe, amanhã, os oito candidatos que participam do 1º Concurso de Piano do Instituto Pedro Gordilho (IGP). A partir das 10h, o palco será tomado por uma série de recitais de jovens pianistas que apresentam programas de 30 a 40 minutos para serem avaliados por um júri de cinco pessoas, sendo quatro pianistas. O primeiro lugar ganhará um prêmio de R$15 mil e o segundo, de R$7,5 mil. Além disso, haverá um prêmio revelação de R$5 mil.

A maratona de amanhã é a última etapa de um processo que teve início em junho, quando os jurados receberam vídeo de 35 pianistas do Brasil inteiro, de até 27 anos, com gravações que foram avaliadas a partir da peça de confronto, o Prelúdio Nº 2, de Sergei Rachmaninoff. "Observei que, há algumas décadas, o DF não traz no cenário musical um concurso de piano a ser oferecido num palco de Brasília com candidatos de todo o Brasil", explica Gordilho, que se inspirou em conselhos do maestro Claudio Cohen para montar a competição. "Um concurso é importante como instrumento de divulgação da música erudita através da convocação de jovens pianistas", diz.

O programa dos recitais de amanhã é livre, mas o edital do concurso impôs algumas restrições, como a exigência de que os compositores das peças estivessem em domínio público. Assim, boa parte das obras escolhidas pelos candidatos serão de artistas do classicismo e do romantismo. Pianistas de todo o Brasil se inscreveram e há nomes de todas as regiões na seleção realizada pelo júri, mas nenhum instrumentista de Brasília está na final.

A presidente do júri e pianista Lígia Moreno garante que o nível dos candidatos está muito bom e diz que ficou surpresa com a qualidade das gravações enviadas na primeira etapa. "Os candidatos são excelentes, estou animadíssima. Acho muito válido. O concurso de piano, felizmente ou infelizmente, ainda não sei, é uma ferramenta num mundo com tanta gente que se dedica, toca e tenta fazer carreira. Não tem como tomar conhecimento de quem são essas pessoas de forma aleatória, ou assistindo a concertos, ou visitando escolas e centros de formação", diz a pianista, que venceu alguns concursos ao longo da carreira, incluindo o Grieg-Nepomuceno e o Furnas Geração Musical. O júri é formado, ainda, pelos pianistas Anastasiya Evsina, Alexandre Dias e Bruno Belthoise, e pela crítica Ana Paula Gordilho Pessoa.

O concurso funciona como plataforma para impulsionar a carreira de jovens talentos. "Proporciona uma vitrine, permite que as pessoas sejam vistas. é uma ferramenta que ajuda a conhecer quem são só jovens que estão levando a música a sério", avalia Ligia.

1º Concurso de Piano do Instituto Pedro Gordilho

Amanhã, às 10h, no Teatro Poupex (SMU). Entrada gratuita