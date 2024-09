Senna: Netflix divulga imagens do elenco da série caracterizado, veja:

Além de Gabriel Leone , o elenco de Senna ainda conta com nomes como Kaya Scodelario (de “Skins” ), Alice Wegmann (de “RensgaHits!” ), Camila Márdila (de “ Que Horas Ela Volta?” ), Pâmela Tomé (de “ Orgulho e Paixão” ), Gabriel Louchard (de “ Homens?” ) e Hugo Bonemer (de “A Vida Secreta dos Casais” ). Confira a lista completa dos personagens da série Senna (via Rolling Stone ):

A séri contará com seis episódios e aborda a trajetória de superação do piloto brasileiro. A produção explorará os desafios, desencontros, alegrias e tristezas vividos por Ayrton Senna , desde o início de sua carreira automobilística até sua mudança para a Inglaterra, onde participou das competições da Fórmula Ford. O enredo culminará em seu trágico acidente na Itália , durante o Grande Prêmio de San Marino , que resultou na sua morte em 1994 .

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira, 25, quem será quem na nova minissérie “Senna” , que retrata a vida e a trajetória de Ayrton Senna . A produção, que contará com o ator Gabriel Leone no papel principal, estará disponível na plataforma de streaming a partir de novembro.

Alice Wegman é Lilian de Vasconcelos , esposa de Ayrton Senna entre 1981 e 1982;

é , esposa de Ayrton Senna entre 1981 e 1982; Arnaud Viard (Golpe de Sorte em Paris) é Jean-Marie Balestre , dirigente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) entre 1986 e 1993;

(Golpe de Sorte em Paris) é , dirigente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) entre 1986 e 1993; Camila Márdila é Viviane Senna , irmã de Ayrton ;

é , irmã de ; Gabriel Louchard é Galvão Bueno , narrador esportivo e amigo de Ayrton ;

é , narrador esportivo e amigo de ; Hugo Bonemer é Nelson Piquet , piloto brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1981, 1983 e 1987;

é , piloto brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1981, 1983 e 1987; Johannes Heinrichs (Harley Quinn: Blazing Shadows) é Niki Lauda , piloto austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1975, 1977 e 1984 e consultor técnico da Ferrari, na Fórmula 1, na década de 1990;

(Harley Quinn: Blazing Shadows) é , piloto austríaco, tricampeão mundial de Fórmula 1 nos anos de 1975, 1977 e 1984 e consultor técnico da Ferrari, na Fórmula 1, na década de 1990; Julia Foti (Depois a Louca Sou Eu) é Adriane Galisteu , m odelo e apresentadora, que foi namorada de Ayrton entre 1993 e 1994;

(Depois a Louca Sou Eu) é , m Kaya Scodelario é Laura Harrison , personagem ficcional, inspirada em jornalistas que acompanharam a carreira de Ayrton ;

Marco Ricca (As Aventuras de José e Durval) como Milton G. T. da Silva , conhecido como Miltão , pai de Ayrton ;

Matt Mella (Salada Grega) como Alain Prost , piloto francês, tetracampeão mundial de F1, 1985, 1986, 1989 e 1993, e um dos principais rivais de Ayrton na Fórmula 1;

Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel , apresentadora e namorada de Ayrton de 1988 a 1990;

Patrick Kennedy (O Gambito da Rainha) como Ron Dennis , chefe da equipe McLaren na Fórmula 1, entre 1980 e 2009;

Steven Mackintosh (Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes) como Frank Williams , fundador da equipe Williams na Fórmula 1;

Susana Ribeiro (As Duas Irenes) é Neide Senna ( Zaza ), mãe de Ayrton ;

João Maestri como Rubens Barrichello , piloto brasileiro de F1 entre 1993 e 2011; e

Lucca Messer como Roland Ratzenberger, piloto austríaco de F1, lembrado por seu trágico acidente durante os treinos do GP de San Marino de 1994.

Netflix divulgou imagens dos personagens caracterizados

Além da lista completa do elenco, a Netlifx Brasil publicou uma sequência de imagens dos personagens caracterizados. Gabriel Leone aparece com um uniforme idêntico ao do piloto, segurando o icônico capacete amarelo com detalhes em laranja. Já Pâmela Tomé aparece caracterizada como Xuxa, vestindo um conjunto vermelho que a rainha dos baixinhos usava na época em que namorava Ayrton. Veja estes e outros personagens caracterizados:

Teaser oficial foi divulgado em abril Em 30 de abril, a Netflix Brasil divulgou o teaser oficial da série inspirada na história de vida, na carreira e nos relacionamentos do piloto brasileiro, que faleceu em 1994 em decorrência de um acidente durante uma competição. Vale lembrar que a série já tem data marcada e estreia em 29 de novembro na plataforma. Assista ao teaser:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis