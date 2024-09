Entenda por que Michael Bublé recusou o convite para o júri do The Voice 15 vezes - (crédito: TMJBrazil)

Michael Bublé, famoso por hits como Feeling Good, Home, Sway e Everything, revelou durante uma entrevista os motivos que o levaram a recusar 15 convites para participar do reality show musical americano “The Voice”. A 26ª temporada do programa estreou na última segunda-feira, 23, e agora, aos 49 anos, o artista finalmente aceitou o desafio de ser jurado, ao lado de Snoop Dogg, Reba McEntire e Gwen Stefani. Ele afirmou: “Minha parte favorita sobre isso é, graças a Deus, não somos juízes,”.

Na conversa, Michael Bublé compartilhou sua parte favorita do programa, destacando a diferença entre os papéis no “The Voice” e outros shows de competição. “Os outros shows têm juízes. Nós somos treinadores. E a razão pela qual digo isso é porque a maioria dos cantores é melhor do que eu, e eu não tenho lugar para julgar ninguém,” explicou. Ele acrescentou: “Ter a oportunidade de treiná-los e viver a fantasia de ter essa carreira que eu tive e então ter a satisfação de ajudar outra pessoa a conseguir isso? Essa é a parte legal.”

Michael Bublé também comentou sobre a seriedade do programa: “Eu sei que isso é um programa de TV, e sei que há um jogo envolvido e cada um de nós está desempenhando um papel, mas posso te dizer uma coisa, não é um jogo para nenhum de nós. Sabemos que cada uma dessas pessoas, esta é a vida delas, o destino delas, o sonho delas. E sabemos que somos uma grande parte dessa jornada,” finalizou o cantor.

Veja o cantor no The Voice:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michael Buble? (@michaelbuble)

Michael Bublé lançará coletânea ‘The Best Of Bublé’ em setembro

O cantor Michael Bublé revelou no mês passado sua nova coletânea, “The Best Of Bublé”, que será lançada nas plataformas digitais pela Warner Music, através da Reprise Records. Para marcar esse lançamento, o artista, que já conquistou múltiplas certificações de platina e prêmios Grammy, compartilhou uma nova faixa intitulada Don’t Blame It On Me. O single, que se destaca como um verdadeiro hino do renomado artista de jazz e pop, antecede um projeto que reunirá 21 de seus maiores sucessos.

“The Best Of Bublé” reunirá as faixas mais importantes de toda a discografia de Michael Bublé, incluindo Haven’t Met You Yet, Feeling Good, Sway, Everything e It’s A Beautiful Day. Com uma seleção de clássicos e preciosidades inéditas, a coletânea oferece uma visão abrangente da trajetória musical do cantor até o momento, enquanto indica que ainda há muito mais por vir.

Considerando sua trajetória de sucesso, Michael Bublé apresenta com orgulho seu novo álbum de grandes sucessos, “The Best Of Bublé”, que será lançado em 27 de setembro de 2024. A faixa demonstra ser um clássico do artista, com palmas, contrabaixo e um violão acústico vibrante definem o ritmo, enquanto ele provoca: “Não me culpe por me apaixonar por você, qualquer um poderia ver que não havia nada que eu pudesse fazer!”.

O álbum contará com as 21 faixas essenciais de toda a carreira do artista e entre o material inédito, há uma segunda nova canção intitulada Quizas, Quizas, Quizas. No ano passado, ele conquistou impressionantemente seu quinto prêmio Grammy. Na cerimônia de 2023, seu álbum, “Higher”, levou o troféu de “Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional”, somando um total de 12 indicações até o momento.

Ouça Don’t Blame It On Me:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis