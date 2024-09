Pedro Sampaio e Marina Sena lançam parceria picante: veja ‘Escada do Prédio’

Em entrevista à CNN, Pedro Sampaio falou sobre seu novo álbum, “ASTRO”, que representa a maturidade adquirida desde seu último trabalho, Chama Meu Nome. O cantor destacou seu gosto eclético, herança de uma família tipicamente brasileira, e mencionou sua trajetória como DJ e produtor musical. “O ‘Astro’ é a síntese disso”, afirmou, enfatizando sua constante reinvenção artística e a importância da dança em sua música.

Pedro explicou que as faixas do álbum apresentam um padrão lírico, mas misturam batidas de diferentes gêneros, refletindo suas diversas influências musicais. Crescendo em um ambiente familiar que incluía estilos como axé, pagode e funk, o artista pretende que “Astro” se assemelhe a uma verdadeira festa brasileira, celebrando suas raízes culturais. A capa do álbum, criada por Luciano Schmitz, mostra Pedro vestido de dourado em um cenário que remete a suas origens.

Para divulgação do álbum no Instagram, Pedro reuniu um seleto grupo de estrelas da música brasileira para divulgar essa novidade em um vídeo no Reels. Luísa Sonza, Alcione, Anitta, Nattan, Marina Sena, Sabrina Sato, Léo Santana, Ana Castela, Pabllo Vittar, Gloria Groove, DJ Topo, Léo Picon, Juliano Floss, Juliette, Deborah Secco, Maísa Silva, GKay, Gil do Vigor, Lulu Santos, aparecem no vídeo falando a palavra “astro“.

Saiba mais sobre as músicas do álbum

Entre as novas músicas, destaca-se Minha Vida, onde o cantor se apresenta de forma mais autêntica, sem o uso de autotune. Ele descreve a canção como uma reflexão pessoal sobre sua trajetória e os desafios de estar longe de casa. Outro destaque é Prece, em colaboração com MC Thiago, que nasceu de um encontro inesperado no aeroporto. Sampaio ficou tocado pela determinação do jovem artista e decidiu incluir essa parceria no álbum, criando um espaço de protagonismo para ele.