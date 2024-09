Rosalía e Ralphie Choo encaram uma montanha-russa no clipe de “Omega”

Rosalía e Ralphie Choo encaram uma montanha-russa no clipe de â??Omegaâ? - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quarta-feira, 25, Rosalía comemora não apenas seu 32º aniversário, mas também o lançamento de “Omega”, um single em colaboração com Ralphie Choo. A canção explora a sensação de plenitude que o amor pode proporcionar e é acompanhada por um videoclipe dirigido por Stillz, onde os dois artistas vivenciam a adrenalina frequentemente associada aos relacionamentos: uma montanha-russa.

Já Ralphie Choo é um artista e produtor musical conhecido por seu estilo que mistura pop, R&B e elementos urbanos. Ele ganhou destaque por suas colaborações com outros músicos e por sua capacidade de criar melodias cativantes e letras envolventes. Seu trabalho frequentemente explora temas de amor e relacionamentos, e ele se tornou uma figura destacada na cena musical contemporânea, especialmente na Espanha e na América Latina.

“’Omega’ é se permitir sentir por algo ou alguém, é ir até o fim, é o término e a liberdade, é a celebração do desejo, aquele desejo que te transporta a um lugar do qual você não quer sair”, definiu a cantora em seu Instagram. “É a determinação com que se ama e a ousadia de abrir mão de tudo para decidir ficar, é o vento acariciando seus cabelos e o brilho nos olhos quando você está em um lugar e não quer estar em nenhum outro”, acrescentou.

Na publicação ela também agradeceu ao parceiro musical e aos fãs: “Obrigada, Ralphie, e a todos vocês por compartilharem isso comigo. Meu presente de aniversário é poder fazer música e ter alguém do outro lado sentindo-a,” completou a cantora.

Ainda não está claro se Omega fará parte do novo álbum de Rosalía. Por enquanto, a cantora e compositora espanhola foi vista no estúdio, confirmando que está trabalhando no sucessor de “Motomami” (2022).

Assista ao clipe:

O que já foi divulgado sobre o novo álbum de Rosalía

Rosalía está atualmente desenvolvendo o sucessor de seu aclamado álbum MOTOMAMI (2022) e recentemente deu algumas pistas sobre o novo projeto em uma entrevista à revista Highsnobiety. Na edição de setembro, onde foi capa, ela refletiu sobre o processo criativo do disco e as transformações que vivenciou desde seu último trabalho.

Rosalía comentou que, apesar das mudanças significativas em sua vida, continua a se deparar com as mesmas questões e a explorar temas similares. “É como se eu ainda tivesse as mesmas perguntas e o mesmo desejo de respondê-las. Eu ainda tenho o mesmo amor pelo passado e a mesma curiosidade pelo futuro”, disse a artista.

Sobre as inspirações para o novo álbum, Rosalía destacou que, além de artistas como Bon Iver, Kate Bush e Janis Joplin, suas principais referências atuais são os livros. “Atualmente, minha maior inspiração vem de livros físicos”, enfatizou, ressaltando a importância da literatura em sua criação. Este próximo projeto será o quarto álbum de estúdio de Rosalía, seguindo MOTOMAMI (2022), El Mal Querer (2019) e Los Ángeles (2017).

Embora a data de lançamento ainda não tenha sido divulgada, a expectativa é alta, especialmente após suas bem-sucedidas colaborações recentes, como New Woman com Lisa e Oral com Björk.

Fernanda Früauf – Supervisionada por Marcelo de Assis