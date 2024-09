Como Madonna ajudou Katy Perry no início da carreira - (crédito: TMJBrazil)

Katy Perry revelou recentemente o importante apoio que recebeu de Madonna no começo de sua trajetória musical. Durante uma entrevista ao programa australiano The Project, a estrela pop compartilhou detalhes sobre como a Rainha do Pop foi uma das primeiras a demonstrar apoio à sua carreira.

Perry relembrou que Madonna inicialmente “a testou” antes de se tornar próxima e oferecer sua amizade. “Ela foi muito legal comigo, mas demorou um minuto, porque ela estava me testando”, explicou a cantora. Embora não tenha especificado em que consistia esse “teste”, Katy destacou o impacto que Madonna teve ao promovê-la em momentos decisivos.

Uma dessas ocasiões foi quando Madonna gritou o nome do single de Katy, Ur So Gay, de 2007, durante uma transmissão de rádio, o que alavancou sua popularidade. “Isso realmente marcou o início da minha carreira”, disse Perry, reconhecendo a influência da veterana. Além desse gesto, Madonna chegou a convidar Katy Perry para festas e sessões de fotos, fortalecendo sua conexão.

Segundo Perry, essas interações foram transformadoras em um momento crucial de sua carreira. Para a artista de Teenage Dream, Madonna desempenhou um papel essencial ao abrir portas para que outras mulheres pudessem seguir produzindo música, mesmo após anos de carreira. “Tenho 40 anos e ainda posso fazer música por causa de Madonna”, afirmou.

Katy Perry, que recentemente lançou o álbum 143, seu primeiro desde Smile (2020), não economizou elogios ao legado de Madonna e à importância de agradecer à estrela veterana. Segundo ela, a contribuição da Rainha do Pop é fundamental para a trajetória de muitas mulheres no cenário musical.

Katy Perry anuncia turnê na Austrália em 2025

Katy Perry anunciou que levará sua turnê The Lifetimes Tour a Austrália em junho de 2025. Vale destacar que com cinco datas, a turnê pela Austrália é a primeira de Katy em seis anos. “É uma festa e todos vocês estão convidados! Estou feliz em ver vocês em junho de 2025. Preparem-se para um canto de alta energia com todos os seus favoritos“, disse ela.

De acordo com a Billboard, a cantora de Fireworks está atualmente na Austrália como atração principal do entretenimento pré-jogo na Grande Final da AFL de 2024, a ser disputada pelo Sydney Swans e Brisbane Lions no próximo sábado, 28 de setembro.

A apresentação pode ter uma colaboração surpresa durante sua participação no evento principal do futebol australiano. “Vocês terão que esperar para ver”, ela admitiu. “Tudo o que sei é que é uma companheira de Escorpião… e ela é ótima”, acrescentou.

“Estou muito feliz em anunciar que Katy Perry, uma das superestrelas globais mais requisitadas de todos os tempos, está voltando para uma turnê pela Austrália em junho de 2025”, comentou Paul Dainty AO, presidente e CEO da TEG Dainty. “Poucos artistas musicais alcançam o tipo de carreira que Katy conquistou. Os fãs que compareceram aos shows anteriores dela neste país já sabem que esta próxima turnê será imperdível.”