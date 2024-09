Lista de faixas de ‘The Great Impersonator’ da Halsey

Halsey está a todo vapor para o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, The Great Impersonator, que chega no dia 25 de outubro. A cantora divulgou a lista completa de faixas de forma criativa, postando um vídeo em suas redes sociais no dia 25 de setembro. No clipe, mãos habilidosas exibem um baralho de cartas, revelando uma a uma as 18 faixas que compõem o aguardado projeto.

Entre as músicas já conhecidas pelos fãs estão os singles The End, Lucky, Lonely Is the Muse e Ego. Além desses, o álbum traz faixas inéditas como Only Girl Living in LA, Dog Years, Panic Attack, I Believe in Magic, Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Arsonist, Life of the Spider (DRAFT) e Hurt Feelings.

Um dos detalhes mais intrigantes da tracklist é a presença de três versões da música Letter to God, cada uma marcada por um ano diferente: 1974, 1983 e 1998. Essa diversidade reflete a proposta de Halsey para o álbum, que, segundo a própria artista, explora diferentes décadas e estilos musicais.

Em um vídeo de anúncio do álbum, Halsey levantou a questão: “E se eu tivesse estreado nos anos 2000? Ou nos anos 90, 80, 70?”, sugerindo uma viagem musical através do tempo.

The Great Impersonator promete ser mais uma obra de arte ambiciosa da cantora, sucedendo o aclamado If I Can’t Have Love, I Want Power (2021), que alcançou o 2º lugar na Billboard 200. O novo álbum continua a trajetória inovadora de Halsey, explorando novas facetas e sonoridades ao longo de sua carreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por halsey (@iamhalsey)

Tudo sobre o videoclipe de ‘Ego’ da Halsey

Halsey lançou o aguardado videoclipe de seu mais novo single, Ego, oferecendo uma nova prévia de seu próximo álbum, The Great Impersonator. A faixa é inspirada nos sons dos anos 90 e foi revelada pela primeira vez durante um show ao vivo no KOKO, em Londres, no mês de agosto.

No videoclipe de Ego, Halsey explora um confronto interno, interpretando dois lados opostos de si mesma. Em uma cena, a cantora aparece glamourosa, com cabelos longos, maquiagem elaborada e vestindo um minivestido preto.

Na outra, surge com cabelos curtos, sem maquiagem e usando um smoking, simbolizando uma versão mais crua e introspectiva. As duas versões da artista se enfrentam, criando uma narrativa visual que reflete a luta entre suas diferentes personalidades.

A música, marcada por uma sonoridade pop rock, traz versos como: “Eu acho que eu deveria tentar matar meu ego / Porque se eu não fizer isso, meu ego pode me matar”, ecoando temas de autodescoberta e crescimento emocional. Com essa faixa, Halsey continua a explorar eras musicais e temas profundos, alinhados com o conceito de The Great Impersonator, que será lançado no dia 25 de outubro.

Além de Ego, o álbum também contará com outros singles já lançados, como The End, Lucky e Lonely Is the Muse. Este projeto é descrito pela artista como um trabalho profundamente pessoal, refletindo o período entre vida e morte que ela vivenciou ao longo do processo criativo.