O que se sabe sobre parceria de The Weeknd em ‘Timeless’

The Weeknd agitou as redes sociais nesta quarta-feira (25) ao anunciar sua mais nova parceria com o rapper Playboi Carti. A faixa intitulada Timeless será o próximo single do aguardado álbum Hurry Up Tomorrow e estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (26).

A música já havia sido apresentada durante o show exclusivo que o cantor canadense realizou no estádio MorumBIS, em São Paulo, no início de setembro. O espetáculo, transmitido ao vivo pelo YouTube, marcou o início da nova era de Hurry Up Tomorrow, que encerra a trilogia iniciada pelos álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022).

Durante a apresentação, The Weeknd surpreendeu o público ao convidar Playboi Carti e a estrela brasileira Anitta para subirem ao palco com ele, tornando o evento ainda mais especial.

Timeless é o segundo single de Hurry Up Tomorrow, vindo após Dancing in the Flames, lançado logo após o show em São Paulo. Esse primeiro single, que já tem um videoclipe gravado com um iPhone 16 Pro, deu aos fãs um gostinho do que esperar desse novo projeto ambicioso do artista.

The Weeknd e Playboi Carti colaboraram pela última vez em Popular, uma faixa que também contou com a participação de Madonna e fez parte da série da HBO The Idol. A música alcançou a 43ª posição na Billboard Hot 100 e ficou em 14º lugar na Hot R&B/Hip-Hop Songs, sendo certificada como platina pela Recording Industry Association of America em junho.

Playboi Carti também está em destaque, com seu último single, All Red, que chegou à 15ª posição na lista de músicas de todos os gêneros e se destacou no Hot R&B/Hip-Hop Songs, onde conquistou o 3º lugar, marcando seu primeiro hit no top 10 como artista solo.

The Weeknd lança ‘Dancing In The Flames’ gravado com smartphone

The Weeknd apresentou seu novo videoclipe, “Dancing In The Flames”, que fará parte de seu novo álbum, “Hurry Up Tomorrow”. O videoclipe foi filmado inteiramente com um iPhone 16 Pro. A direção do clipe ficou a cargo da dupla Anton Tammi e Erik Henrikkson.

O vídeo mostra The Weeknd na estrada, enfrentando uma tempestade e faíscas que se dirigem contra ele. Apesar das adversidades, nada parece ser capaz de detê-lo, nem mesmo uma batida violenta.

O lançamento de Dancing In The Flames aconteceu no Brasil, no dia 7 de setembro, durante uma apresentação exclusiva do cantor no estádio do Morumbi, em São Paulo. O show marcou o início das revelações do novo álbum, que conclui uma trilogia iniciada em 2020. A apresentação do astro na capital paulista também resultou em um aumento de 80% no número de reproduções de suas músicas na Deezer.