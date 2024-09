Frank Grillo esclarece polêmica sobre demissão da Marvel

O ator Frank Grillo, famoso por interpretar Brock Rumlow, também conhecido como Ossos Cruzados no Universo Cinematográfico Marvel, mencionou em uma entrevista recente que já esteve à beira da demissão em 36 ocasiões diferentes enquanto trabalhava para a marca da Disney. No entanto, em conversa com o ator no Aeroporto LAX com o repórter do TMZ, ele deixou claro que suas palavras foram mal interpretadas, argumentando que estava apenas fazendo uma piada sobre sua boca grande.

Ele explicou: “Uma vez eu disse algo fora do contexto e a Marvel disse: ‘Por favor, não diga nada’. Mas o escritor idiota continuou com isso e todo mundo percebeu.” Frank Grillo também criticou o repórter pela piada ter se espalhado, chamando-o de “idiota”. Sobre a advertência que recebeu da Marvel, ele enfatizou que não é o único ator a passar por isso. Ele ainda acrescentou: “Todos nós nos metemos em problemas por dizer coisas, porque nunca sabemos o que podemos dizer e o que não podemos dizer.”

Outras estrelas do Universo Cinematográfico Marvel também têm fama de estragar surpresas. Por exemplo, Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha, é conhecido por acidentalmente soltar informações. Benedict Cumberbatch recebeu elogios por conseguir impedir Tom Holland de falar muito sobre “Vingadores: Guerra Infinita” durante uma turnê de imprensa.

Da mesma forma, Mark Ruffalo acidentalmente revelou uma parte de “Thor: Ragnarok” ao esquecer de desligar a câmera de seu celular durante uma live em seu perfil no Instagram na estreia. Ruffalo até brincou durante uma entrevista no programa The Graham Norton Show que a Marvel “tentou” demiti-lo por causa do erro.

Apesar dos problemas envolvendo o nome do astro da Marvel, sua carreira na Disney segue intacta.

Saiba mais sobre a carreira de Frank Grillo

Frank Anthony Grillo nasceu em Nova Iorque e começou sua carreira na televisão com um comercial de cerveja. O ator se destacou por seu papel na série americana “Prison Break” (2005-2017) e como o vilão Ossos Cruzados nos filmes da Marvel, especialmente em “Capitão América: O Soldado Invernal” (2014) e “Capitão América: Guerra Civil” (2016).

Além disso, participou de filmes como “Cães de Guerra” (2016), “Uma Noite de Crime” (2013) e “Mate ou Morra” (2017). Aos 59 anos, Grillo é pai de três filhos e foi casado com a atriz Wendy Moniz, famosa por seu papel em “Yellowstone” (2018-presente).

Frank Grillo estará em “Long Gone Heroes”

O filme de ação “Long Gone Heroes” ganhou seu trailer no mês passado. O longa protagonizado por Frank Grillo e Josh Hutcherson estreou nos Estados Unidos na última semana aborda a história de um soldado das forças especiais que abandonou seu país, sua fé e até mesmo sua esperança. Ele precisa voltar ao campo de batalha para resgatar sua sobrinha, uma repórter que ficou presa em meio a uma operação ilegal que “saiu dos trilhos”. O longa da Lionsgate Movies é dirigido por John Swab (Candy Land), que também coescreve o roteiro ao lado de Santiago Manes Moreno. O elenco conta ainda com Beau Knapp e Andy Garcia.

A data de estreia de “Long Gone Heroes” no Brasil não foi divulgada. Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis