Tudo sobre parentesco entre Miley Cyrus e Dolly Parton

Dolly Parton e Miley Cyrus descobriram que sua conexão vai além da relação de afilhada e madrinha, revelando que são primas em sétimo grau. A informação foi divulgada pelo site de genealogia Ancestry, que, ao analisar “bilhões de registros históricos e árvores genealógicas públicas”, encontrou um ancestral comum: John Brickey, que nasceu na Virgínia em 1740. Brickey é o sexto bisavô de Parton e o sétimo bisavô de Cyrus.

Em uma aparição no programa Access Hollywood, Parton comentou a descoberta com entusiasmo, afirmando: “Somos tão próximas, Miley e eu. Eu pensei que seríamos pelo menos primas de terceiro grau. Não me surpreende, porque ela realmente parece da família.” Essa proximidade familiar é ainda mais reforçada pelo fato de que Parton já atuou como tia de Cyrus na série Hannah Montana do Disney Channel.

A relação entre as duas cantoras sempre foi pautada por carinho e admiração. Miley Cyrus expressou essa conexão em uma homenagem a Parton, publicada na lista das 100 Pessoas Mais Influentes de 2021 da revista Time. Nela, Cyrus descreveu Parton como não apenas sua ídolo, mas também um modelo a ser seguido por seus valores e moral.

“Ela reconhece o quão impactantes suas escolhas serão como uma das vozes mais icônicas e poderosas da música country”, escreveu a cantora. A revelação surge em um momento significativo, pois Dolly Parton está prestes a lançar seu novo álbum, Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables, em novembro.

O projeto será acompanhado por uma série documental de quatro partes, que explorará a ancestralidade da cantora, oferecendo uma visão íntima da história de sua família, desde suas raízes no Reino Unido até o atual leste do Tennessee, com entrevistas de vários membros da família.

Por que Miley Cyrus está sendo processada por ‘Flowers’

Miley Cyrus está envolvida em uma nova controvérsia judicial. A cantora está sendo processada pela empresa Tempo Music Investments, que a acusa de ter plagiado elementos da música When I Was Your Man, de Bruno Mars, em seu sucesso Flowers, lançado em 2023.

O processo, aberto no tribunal federal de Los Angeles, alega que a melodia, harmonia e refrão de Flowers são muito semelhantes ao hit de Bruno Mars, lançado em 2013. Segundo a Tempo Music, que detém parte dos direitos autorais de When I Was Your Man, Miley teria “copiado intencionalmente” elementos da canção de Mars para criar seu próprio hit.

Além disso, a empresa afirma que a letra de Flowers espelha trechos da composição original, o que configuraria uma violação de direitos autorais. “É inegável, com base na combinação e no número de similaridades entre as duas gravações, que ‘Flowers’ não existiria sem ‘When I Was Your Man’”, argumenta o documento.

Embora o processo não envolva diretamente Bruno Mars, a gravadora Sony Music Publishing e grandes distribuidoras, como Apple, Target e Walmart, também foram citadas. A empresa Tempo Music Investments busca impedir a execução e distribuição de Flowers, além de compensações financeiras.

O sucesso de Flowers é inquestionável, sendo um dos maiores hits de 2023. A música rendeu a Miley Cyrus o prêmio de Melhor Performance Solo Pop no Grammy e passou oito semanas consecutivas no topo das paradas nos Estados Unidos. Porém, a Tempo Music alega que a ascensão do single não teria acontecido sem a influência de When I Was Your Man.

Agora, cabe à Justiça decidir se Miley realmente se inspirou além dos limites permitidos na criação de seu sucesso ou se as semelhanças são meramente coincidência.