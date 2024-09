Danna Paola, de ‘Elite’ revela romance com Neymar em 2019

A atriz e cantora mexicana Danna Paola, agora chamada somente de Danna, conhecida por seu papel como Lucrecia na série “Elite”, da Netflix, revelou ao vivo que ela e Neymar já tiveram um romance enquanto ele jogava no time de fultebol Paris Saint-Germain, em 2019.

Danna Paola, de 29 anos, participou do programa da TV espanhola “La Revuelta” e compartilhou detalhes sobre o affair. O assunto surgiu quando o apresentador do programa David Broncano perguntou se ela gostava de futebol e se já havia se relacionado com algum atleta.

“Aprendi bastante sobre futebol com meu namorado, mas não é minha praia. Já estive com jogadores, mas não vou falar nomes, é só dar um Google,” afirmou. Em seguida, ela completou: “Acredito que os futebolistas têm muita tendência em se relacionar com atrizes e cantoras. Já tive experiências, todas muito boas, mas nada sério.” Atualmente, ela está em um relacionamento sério com o ator Alex Hoyer da série argentina “Kally’s Mashup”.

Depois, o apresentador mencionou o nome do atacante brasileiro, e ela confirmou que ele foi um de seus romances no mundo do futebol: “Nós nos conhecemos. Ele não era meu namorado, mas nos conhecíamos. Tudo isso aconteceu enquanto Neymar jogava na França, no Paris Saint-Germain. Ele é engraçado,” opinou sobre Neymar.

Quando questionada se eles tinham tempo para se encontrar, ela respondeu, com bom humor: “Sim, um pouco, na verdade… Meu Deus, nunca havia contado isso,” disse a atriz admirada. Danna Paola também comentou sobre a dificuldade de conciliar suas profissões: “A profissão [de jogador] é muito exigente e a minha também, então simplesmente não temos sintonia,” definiu.

Atualmente, Neymar está namorando a influenciadora Bruna Biancardi, mesmo após algumas traições virem à tona e ela tê-las perdoado. A influenciadora, que é mãe de Mavie, que completará um ano no próximo dia 6, está morando com o jogador na Arábia Saudita, onde ele se recupera de uma lesão e é contratado do time Al-Hilal.

O atleta também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, que tem 2 meses, filha de Amanda Kimberlly. Neymar aguarda ainda o resultado de um exame de DNA, na Hungria, para saber se é pai de outra menina, atualmente com 10 anos. Veja:

Danna Paola assume novo nome artístico e lança álbum “Childstar”

Danna Paola, que adotou o nome artístico de Danna, lançou em abril seu “Childstar”, pela Universal Music. Apresentando-se de forma mais autêntica, Danna exibe seu talento vocal enquanto explora novos estilos. A produção retrata um fim de semana repleto de festas, sexo, bebidas e uma fantasia sem fim. Ela nos convida a adentrar um mundo onde a noite e a escuridão dominam, permitindo que escapemos da realidade e encontremos luz ao longo do caminho, permitindo que nossa liberdade assuma o controle. “Childstar” revela tanto os altos quanto os baixos de uma noite animada, capturando a magia dos momentos íntimos, o irresistível abraço do álcool e as cenais surreais que surgem através da imaginação. Danna abre as portas para uma nova era em que, pela primeira vez, ela assume o comando de sua arte, escolhendo seu próprio destino, trazendo à tona ideias e sonoridades que antes foram abafadas, criando um álbum de synthpop sem limites. Ela não se limita a reproduzir o ritmo de outros; Danna compõe uma canção que se faz sentir os batimentos do seu próprio coração, e este novo projeto oferece uma fuga da realidade, despertando nossos sentidos para conectar-se com as sombras e descobrir a luz interior. “Neste novo álbum, deixei para trás o molde criado por outros e, pela primeira vez, tomei controle de minha arte, recuperando meu nome artístico e definindo meu som como cantora,” comenta Danna. “Uma fantasia synthpop que narra um fim de semana de festas, álcool, sexo e fantasia, explorando meu lado mais obscuro e encontrando a luz na liberdade de expressão.” Ouça o álbum:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis