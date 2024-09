Qual o argumento de Mike Shinoda sobre nova formação do Linkin Park

Desde que o Linkin Park retomou suas atividades em setembro, Mike Shinoda tem esclarecido os objetivos da banda com a nova formação. Durante uma apresentação na Califórnia, o vocalista e multi-instrumentista afirmou que o grupo não está “apagando o passado”, mas sim “iniciando um novo capítulo no futuro”.

Recentemente, em entrevista ao Radio 1’s New Music Show, Shinoda reforçou essa ideia, explicando que a inclusão de Emily Armstrong nos vocais e Colin Brittain na bateria não foi planejada para imitar a versão clássica do Linkin Park. “É para ser um novo capítulo do Linkin Park”, afirmou. Ele destacou que o desafio agora é descobrir o que a banda faria com uma nova voz, partindo do zero, sem tentar recriar o que já foi feito.

Shinoda também compartilhou que o processo de integração dos novos membros foi bastante natural. Aos poucos, a banda foi se adaptando à dinâmica com Emily e Colin. “Nós começamos a experimentar colocar a voz dela em músicas que já estavam prontas e com os meus vocais, e a partir daí tudo começou a se encaixar”, comentou o músico.

Ele enfatizou que Emily não está tentando substituir o falecido Chester Bennington. Pelo contrário, ela traz sua própria identidade para a banda, o que, segundo ele, é um dos principais motivos do sucesso dessa nova fase. A banda anunciou que seu próximo álbum, From Zero, será lançado no dia 15 de novembro, mesma data em que o Linkin Park realizará um show no Allianz Parque, em São Paulo.

Emily Armstrong, que agora ocupa o lugar de Bennington, e Colin Brittain, substituto de Rob Bourdon, se juntam a Shinoda, Joe Hahn (DJ), Dave “Phoenix” Farrell (baixo) e Brad Delson (guitarra), que se afastará das apresentações ao vivo e será substituído por Alex Feder nas turnês de 2025.

No entanto, a escolha de Emily como nova vocalista gerou controvérsias devido à sua ligação passada com a Igreja da Cientologia e seu apoio ao ator Danny Masterson, recentemente condenado por estupro. Em um comunicado, Emily reconheceu o erro e lamentou ter se envolvido com Masterson.

Tudo o que se sabe sobre Linkin Park no Brasil em nova formação

Os fãs brasileiros de Linkin Park podem comemorar! A banda anunciou oficialmente sua vinda ao Brasil com a nova formação, por meio de um vídeo nas redes sociais em que aparecem fãs brasileiros e a mensagem direta: “Nós Vamos”. A turnê, intitulada From Zero World, marca o retorno do grupo aos palcos após a morte do vocalista Chester Bennington em 2017 e a reestruturação do lineup.

A banda agora conta com Emily Armstrong como vocalista, substituindo Chester. Emily, que gerou polêmicas devido a seu envolvimento com a Cientologia e apoio ao ator Danny Masterson, já pediu desculpas por seu envolvimento com o ator, mas não se pronunciou sobre sua relação com a seita.

O show no Brasil acontecerá em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 15 de novembro, coincidindo com o lançamento do novo álbum da banda, From Zero, o primeiro desde a morte de Chester. Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir de 30 de setembro, com preços que variam entre R$ 240,00 (cadeira superior) e R$ 890,00 (pista premium). Eles podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster.

Entre os sucessos previstos para o show, estão clássicos como:

Numb

In the End

Somewhere I Belong

Crawling

One Step Closer

What I’ve Done

Bleed It Out

Esse será o primeiro show do Linkin Park no Brasil desde o falecimento de Chester Bennington. A banda tem uma longa e significativa relação com o público brasileiro, tendo visitado o país cinco vezes anteriormente, incluindo apresentações icônicas como no Chimera Music Festival (2004) e no SWU (2010).