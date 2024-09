Madrasta de Madonna, Joan Ciccone, morre aos 81 anos

Faleceu na última terça-feira, 25, Joan Clare Ciccone, aos 81 anos. Joan era madrasta de Madonna e morreu no mesmo dia em que David Banda, filho da cantora, completou 19 anos.

As informações são do serviço funerário Reynolds Jonkhoff. Joan havia sido diagnosticada com um tipo agressivo de câncer e morreu no estado de Michigan, onde a família reside.

Joan entrou para a família família de Maddona em 1966, ao se casar com Silvio Ciccone, pai de Maddona, que atualmente tem 93 anos. Ele havia perdido sua primeira esposa, Madonna Louise Ciccone, cerca de três anos antes. De acordo com a biógrafa Lucy O’Brien, Joan era funcionária da casa antes de formalizar a união.

Apesar de a relação entre a madrasta e a cantora ser um tanto distante, Joan costumava assistir às apresentações de Madonna em Detroit. Ela esteve presente ao lado do marido em praticamente todas as turnês da artista, prestigiando-a na primeira fila.

Vale lembrar que a cantora participou no último fim de semana da Semana de Moda de Milão, onde foi homenageada pela marca Dolce & Gabbana em um desfile da coleção Primavera-Verão 2025.

Até o momento, a cantora Madonna não se manifestou sobre o falecimento. Nas redes sociais, circula um vídeo da cantora abraçando Joan no backstage da turnê “Celebration Tour”:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @robertxavier

Madonna falou sobre a morte da mãe em maio

Madonna fez uma publicação em maio deste ano, em comemoração ao Dia das Mães, em seu perfil no Instagram, falando sobre o falecimento de sua mãe. A data, celebrada nos Estados Unidos no segundo domingo de maio, foi marcada pela exibição de uma fotografia de sua mãe, que faleceu em 1966 vítima de câncer de mama, durante a “Celebration Tour”. Vale destacar que Madonna foi batizada com o nome da mãe quando tinha cinco anos.

“Estive no palco durante 81 shows, olhando para o lindo rosto da minha mãe e me perguntando sobre o que ela estaria pensando quando se despediu de mim pela janela do hospital,” escreveu no Instagram. “Entrei no carro e fechei a porta, sem saber que seria a última vez que a veria.”

“Ninguém me disse que a minha mãe estava morrendo. Eu a vi desintegrar-se misteriosamente e, em seguida, desapareceu. Não houve explicação: apenas disseram que ela tinha ido dormir, o que explica minha relação tumultuada com o sono,” continuou.

Sem esquecer de seus próprios filhos e na esperança de que a mãe sinta orgulho de suas conquistas, Madonna afirmou que “a maternidade não é algo fácil”, dizendo que “é sofrimento”, mas que “não a trocaria por nada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis