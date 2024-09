Inimiga do fim, Tyla grava clipe no Morro do Vidigal - (crédito: TMJBrazil)

Parece que Tyla é mesmo inimiga do fim de sua estadia pelo Brasil. As gravações do novo clipe da cantora aconteceram na noite de quarta-feira (25), acompanhada por um grupo de pessoas no Morro do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro.

Desde que ao chegou ao país, a cantora já havia dado indícios de um trabalho inédito. Na ocasião, ela passeou pela capital carioca e compartilhou uma faixa chamada Push 2 Start, com sua equipe dançando ao som da música na Praia de Copacabana. Ela revelou que o clipe é para uma música nova. O trabalho mais recente da artista, intitulado “Tyla”, foi lançado em março deste ano, e ela ganhou notoriedade após o sucesso do single Water.

A dançarina Aline Maia, que dançou ao lado de Anitta em Joga Pra Lula compartilhou diversos momentos dos bastidores da gravação, e foi em um desses vídeos que Tyla disse: “Essa é a minha nova música”. A cantora também aparece em uma foto ao lado de Aline. Para a gravação, Tyla optou por um top e uma minissaia, adornados com pedrarias e franjas. Aqueles que conseguiram ver o que a cantora estava fazendo celebraram o momento nas redes sociais.

Antes de iniciar as gravações, Tyla fez uma declaração ao Brasil, postando fotos tiradas no país e mostrando os bastidores de seu show inédito no Rock in Rio, onde foi atração do Palco Sunset.

No início do mês, Tyla liberou o clipe de ‘Breathe Me’

Em 03 de setembro, Tyla divulgou em seu canal o clipe de Breathe Me. O clipe foi filmado em Osaka, no Japão, e dá continuidade à história de onde o videoclipe de “Truth or Dare” parou. As cenas do clipe se desenrolam em uma noite, quando o casal se dirige a uma sala privada de karaokê, onde Tyla faz uma serenata para ele.

Segundo a Billboard, o vídeo, dirigido por Nabil, pode ter sido gravado no início do mês passado, durante a sessão de autógrafos da cantora sul-africana na Tower Records Shibuya. É importante destacar que Breathe Me integra o álbum de estreia chamado “Tyla”, lançado em março pela FAX e Epic Records. O disco alcançou a 24ª posição na Billboard 200 e a 8ª posição na lista dos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop.

“O gênero sul-africano amapiano começou a ganhar destaque e estou muito orgulhosa de que a África do Sul tenha um gênero que as pessoas estão apreciando e prestando atenção. Estou muito orgulhosa do meu país e de onde nosso som se originou,” disse ela à Billboard em sua reportagem de capa no início deste ano.

Assista ao clipe de Breathe Me:

