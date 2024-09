Kate Winslet revela que o filho chorou ao assistir ‘Titanic’

Recentemente, Kate Winslet compartilhou que seu filho teve uma reação inusitada ao assistir “Titanic”. Mesmo sabendo que sua mãe está viva e felizmente casada com seu pai na vida real, a história comovente de sua personagem, Rose, e Jack interpretado por Leonardo DiCaprio, que são tragicamente separados, impacta profundamente.

“Meu filho mais novo viu ‘Titanic’ no ano passado,” disse Kate Winslet em uma recente entrevista ao canal E! News sobre o filho Bear, de 10 anos, durante a estreia de seu novo filme “Lee” em Nova Iorque, na última quarta-feira, 25. “Ele chorou muito, teve que pausar o filme várias vezes e ficou bastante chateado.”

Apesar de que Kate Winslet, de 48 anos, tenha observado que seus filhos “certamente não” assistiram a todo o seu repertório cinematográfico, há um filme que seus dois filhos mais velhos, Mia e Joe — de seus relacionamentos anteriores com Jim Threapleton e Sam Mendes, respectivamente — adoram em particular. “Meus dois mais velhos, que têm quase 24 e 21 anos, adoram ‘Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças’,” explicou Kate. “É um grande favorito deles.”

No entanto, a atriz admitiu que não gosta muito de se ver na tela e ficou frustrada ao descobrir que seus filhos assistiram ao filme sem ela. “Eles sempre dizem, ‘Oh, eu vi ‘Eternal Sunshine’ outro dia’,” comentou Kate Winslet. “E eu fico pensando, ‘O que vocês assistiram sem mim?'” E ela acrescentou: “Acho que ‘Eternal Sunshine’ foi um desses filmes que realmente capturou a mente das pessoas, algo como um fenômeno da época. Sempre pensei que gostaria de assisti-lo com meus filhos um dia. Mas eles me venceram.”

Kate Winslet falou sobre a fama por trás do filme

Enquanto “Titanic” ainda toca o coração do público quase trinta anos após seu lançamento em 1997, Kate Winslet já havia confessado que a imensa fama que o filme trouxe era desafiadora. Na verdade, isso a levou a optar por papéis mais independentes após seu lançamento. “Os jornalistas sempre diziam: ‘Depois de ‘Titanic’, você poderia ter feito qualquer coisa e ainda assim escolheu fazer essas pequenas produções’,” lembrou Kate em uma entrevista publicada no início deste ano. “E eu pensei, ‘Sim, com certeza! Porque, adivinha, ser famosa era horrível.'”

Ela continuou: “Fiquei grata, claro. Eu tinha pouco mais de vinte anos e consegui um apartamento. Mas não queria ser seguida enquanto alimentava os patos.”

Apesar disso, ela não mudaria sua trajetória. “É incrível ter feito parte de algo tão impregnado de nostalgia e que ainda ressoa com as pessoas,” disse a atriz no talkshow “Good Morning America” em 2022. “É uma enorme honra que as pessoas ainda amem algo do qual eu fiz parte tantos anos atrás. É simplesmente mágico.”

Saiba mais sobre o longa ‘Lee’

O filme “Lee”, estrelado por Kate Winslet, é uma cinebiografia da fotógrafa de guerra Lee Miller, e retrata uma década decisiva na trajetória da fotógrafa norte-americana, evidenciando seu talento e sua determinação, o que resultou em algumas das imagens de guerra mais marcantes do século XX. Entre elas, está a foto que Miller capturou de si mesma na banheira particular de Adolf Hitler.

A produção também revela como a fotógrafa viveu intensamente em busca da verdade, um caminho que teve um custo pessoal elevado, forçando-a a enfrentar um segredo traumático e profundamente enterrado de sua infância.

“Lee” é inspirado no livro “The Lives of Lee Miller”, escrito pelo filho da fotógrafa, Antony Penrose, e tem como estreante a diretora Ellen Kuras em longas-metragens — ela é conhecida por seu trabalho como diretora de fotografia em diversos filmes, incluindo “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças“ (2004). Além de Winslet, o elenco conta com Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Josh O’Connor e Andy Samberg.

Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis