Oasis fará show no Brasil em 2025, diz revista

O Oasis estará no Brasil em 2025, conforme noticiado pela revista britânica NME. Segundo a publicação, a banda programou paradas nos Estados Unidos, América do Sul, Ásia e Austrália em sua turnê de retorno após 15 anos de hiato.

Em agosto, uma das bandas mais icônicas da década de 1990, o Oasis, anunciou oficialmente seu retorno na madrugada desta terça-feira (27), após um período de intensas especulações. O grupo, que tem como vocalistas os irmãos Liam e Noel Gallagher, confirmou 14 apresentações para 2025.

Veja a lista divulgada pela revista com as cidades das apresentações:

Toronto, Canadá

Chicago, EUA

East Rutherford, New Jersey, EUA

Boston, EUA

Los Angeles, EUA

Mexico City, México

Seul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

Expectativas sobre shows do Oasis no Brasil são grandes

Após a agitação provocada pelo anúncio de uma turnê mundial em 2025, a ansiedade dos fãs brasileiros para ver o Oasis em território nacional está nas alturas. A banda, que fez história nos anos 90 com sucessos como Wonderwall e Don’t Look Back in Anger, confirmou seu retorno aos palcos após quase 15 anos de pausa desde a separação em 2009.

A turnê, chamada “Oasis Live 2025 World Tour”, está prevista para acontecer entre julho e agosto de 2025. O grupo se apresentará em cidades renomadas como Londres, Manchester, Dublin, Cardiff e Edimburgo. Contudo, a banda já deixou claro que não participará de festivais como o Glastonbury no próximo ano. Em comunicado, reafirmaram que a única oportunidade de ver seus shows será durante essa turnê mundial.

A expectativa de que o Oasis inclua o Brasil em sua programação de shows é alta, mas ainda não há confirmação oficial sobre datas ou locais no país. Fãs brasileiros estão entusiasmados e torcem para que a banda considere adicionar o Brasil à sua agenda, especialmente devido à imensa popularidade do grupo no país.

A separação do Oasis em 2009, marcada por desavenças entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, foi um episódio conturbado na trajetória da banda. As constantes brigas culminaram na dissolução do grupo. No entanto, a notícia da turnê de reunião reacendeu a esperança dos fãs de que os irmãos possam superar suas diferenças e trazer de volta a energia singular que os caracteriza nos palcos.

Os ingressos para os shows na Inglaterra começaram a ser ventidos em agosto. Enquanto isso, a expectativa de uma possível data no Brasil continua a crescer, e os fãs esperam que a banda estenda sua turnê ao nosso país, oferecendo uma chance única de reviver os clássicos que definiram uma geração.

