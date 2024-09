Padre Marcelo Rossi denuncia ter sido vítima de deepfake: "É triste isso"

Padre Marcelo Rossi foi mais uma das personalidades famosas que não escapou das mãos dos criminosos na internet, e revelou ter sido vítima de deepfake, termo aplicado para uma técnica de inteligência artificial que permite criar conteúdos falsos, como manipulação de conteúdos de fotos, vídeos e áudios.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o líder religioso contou que foi alvo de uma propaganda enganosa, em que teve sua imagem foi associada a um remédio que ele teria consumido para vencer a depressão. Indignado, ele não escondeu sua revolta pela proporção da situação.

"É triste isso"

"Fizeram um, muito mal feito por sinal, me colocando fazendo propaganda de um remédio que eu teria usado para vencer a depressão. E eu não tomei remédio algum… então as pessoas pegam as dores alheias para fazer o fake, estamos no mundo do falso. É triste e sério isso", lamentou Padre Marcelo Rossi, que ressaltou a necessidade do combate aos crimes virtuais e a desinformação.

"Notícias falsas, você só combate com a verdade. Ainda faltam muitos limites para serem estabelecidos com a internet. Por que limites? Porque sua liberdade vai até onde você não atinge o outro", pontuou ele.

VEJA MAIS: Padre Marcelo Rossi revela segredo sobre empurrão que levou de mulher durante missa

O post Padre Marcelo Rossi denuncia ter sido vítima de deepfake envolvendo doença: "É triste isso" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.