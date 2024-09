A mudança surge em resposta às críticas do público, que reclamou do desempenho pouco engajado das celebridades mais recentes - (crédito: Reprodução/ Globo)





Após anos de sucesso com a presença de famosos no Camarote do BBB, a Globo está considerando remover essa categoria de participantes para a próxima edição. Em comemoração aos 60 anos da emissora, a ideia é retornar às origens do programa, apostando exclusivamente em anônimos, como nas primeiras temporadas. A mudança surge em resposta às críticas do público, que reclamou do desempenho pouco engajado das celebridades mais recentes.

Segundo a colunista Carla Bittencourt do portal Leo Dias, muitos famosos ainda manifestam interesse em participar do reality, apesar das críticas. Nomes como Wanessa Camargo e Yasmin Brunet enfrentaram cancelamentos durante suas passagens, mas isso não afasta atores, influenciadores e cantores da disputa. A fila para entrar no BBB continua, mesmo com a baixa receptividade às celebridades nas últimas edições.

Veja também: Ex-BBB Vivian Amorim anuncia fim do casamento com pai de sua filha

A possível exclusão do Camarote também pode estar relacionada à saída de J.B. Oliveira, o Boninho, do comando do núcleo de realities da Globo. Foi Boninho quem inicialmente trouxe os famosos para o jogo, uma estratégia que impulsionou a audiência no começo, mas perdeu fôlego nos anos seguintes. Com sua partida, a emissora parece aberta a revisitar o formato e explorar novas ideias para a atração.

Apesar das especulações, a Globo ainda não confirmou oficialmente que o BBB 25 será composto apenas por anônimos. No plano comercial do programa, não há menção à exclusão dos famosos, e os representantes das celebridades têm sido informados sobre essa possibilidade. Mesmo que o grupo Camarote não faça parte da próxima edição, a presença de figuras públicas no reality pode voltar em futuras temporadas.

O post Fim do Camarote? BBB 25 pode ter elenco apenas de anônimos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.