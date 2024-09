Gabriela Rocha anuncia nascimento do primeiro filho, veja:

Gabriela Rocha e seu marido, o empresário Leandro Moreira, revelaram, nas redes sociais nesta quinta-feira, 26 o nascimento de seu primeiro filho, um menino chamdo Levi.

Em seu perfil no Instagram, Gabriela Rocha agradeceu a Deus e disse não ter palavras para expresar o amor pelo filho. O bebê nasceu na noite de ontem, 25, as onze e quatorze da noite.

O anúncio da gestação foi feita e abril e emocionou os fãs da artista gospel. A revelação do sexo do bebê também agitou as redes sociais. No vídeo de revelação do bebê, Gabriela e Leandro aparecem juntos e estouram bastões com papéis na cor azul, revelando o sexo do bebê que é um menino. “Nós já sabíamos…então… em primeira mão para vocês…vem aí Levi” – escreveu Leandro na legenda.

Vale lembrar que o nome Levi tem origem hebraica e é um nome bíblico. Seu significado está ligado à noção de “união” ou “juntar”. Na narrativa bíblica, Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia, e é reconhecido como o ancestral dos levitas, uma das 12 tribos de Israel.

Veja a publicação:

O empresário Leandro Moreira, fez uma sequência de postagens quando estava indo ao hospital enquanto ouviam o hino português Derramo el Perfume. Ouça:

Gabriela Rocha foi destaque gospel do YouTube no ano passado

Gabriela Rocha, famosa pelo hit Me Atraiu, conquistou um lugar no TOP 10 da categoria música, representando o gênero gospel.

O videoclipe do single, que se tornou um marco entre os artistas gospel, ocupa a 6ª posição no ranking, com mais de 156 milhões de visualizações no ano passado. Além disso, o canal de Gabriela Rocha possui mais de 8,95 milhões de inscritos e já acumulou mais de 3,5 bilhões de visualizações, tornando-se o maior canal do mundo no segmento gospel.

A lista é dominada por artistas sertanejos, como Ana Castela, Simone Mendes, Israel e Rodolffo, e Gusttavo Lima, entre outros. Gabriela é a única representante de um gênero diferente a figurar no ranking.

O novo sucesso da cantora foi lançado em fevereiro deste ano e integra o álbum “A Promessa”. Diz a letra: “Eu poderia estar, em qualquer outro lugar / Mas Tua Glória me atraiu / Tua Presença me atraiu / Tentei me esconder, por medo de não viver / Mas Tua Glória me atraiu / Tua Presença me atraiu”, canta a artista no início da música.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis