Nelly Furtado fala sobre os padrões de beleza dos anos 2000

Nelly Furtado, a estrela pop que conquistou o mundo em 2000 com hits como I’m Like a Bird e Turn Off the Light, está revisitando suas memórias sobre os primeiros dias na indústria musical, revelando um lado sombrio de sua experiência. Em entrevista à PEOPLE, a cantora de 45 anos compartilhou as pressões e expectativas que enfrentou, destacando a incessante necessidade de adequação aos padrões estéticos da época.

Nelly Furtado recorda que uma das suas maiores lembranças daquela fase foi a excessiva “aerografia” aplicada em suas fotos. “Tenho pele morena, e eles meio que clareavam minha pele nas fotos, e meio que abaixavam meus quadris o tempo todo — eles sempre cortavam nos editoriais”, contou a artista. Essa experiência a inspirou a criar Powerless, uma faixa do seu segundo álbum, “Folklore”, lançado em 2003, na qual aborda diretamente essas questões: “Pinte meu rosto em suas revistas / Faça com que pareça mais branco do que parece / Pinte-me com seus sonhos / Afaste minha etnia.”

Ao falar sobre a música, Nelly Furtado expressou sua frustração: “No meu segundo álbum, acho que fiquei meio brava com isso.” No entanto, apesar das dificuldades, a cantora reflete sobre sua fama inicial com carinho, reconhecendo que foi protegida de muitas armadilhas que afetaram outros artistas do meio. “Eu me senti tão sortuda e abençoada. Sempre tive uma equipe tão boa ao meu redor, que era como uma família.”

Furtado atribui sua resiliência a uma forte base familiar, destacando a influência de suas avós e bisavós: “Isso me deu um sólido senso de assertividade, uma boa ferramenta para navegar na indústria musical.” A cantora também fala sobre a importância de ouvir sua voz interior e de manter sua autenticidade em todas as situações. “Eu sempre levava minha própria pequena bagagem de mão com minhas próprias calças raver e regatas, só para o caso de eu não gostar do que o estilista trouxe.”

Após uma pausa para se dedicar à criação de seus filhos — Nevis Gahunia, de 21 anos, e uma filha de 6 e um filho de 5 — a cantora retorna agora com “7″, seu sétimo álbum, lançado no último dia 20 de setembro. “A chave para mim, com este novo álbum, é apenas voltar à arte. É como um eu totalmente novo, que é mais forte, mais corajoso, mais confiante”, afirma a cantora, reafirmando sua determinação em trilhar seu próprio caminho na música.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nelly Furtado (@nellyfurtado)

Conheça ‘7’, o novo álbum de Nelly Furtado

O álbum “7″, considerado o trabalho mais autêntico e íntimo da trajetória de Nelly Furtado, fruto de quatro anos de redescoberta criativa, já está acessível nas plataformas digitais pela Universal Music. Após um longo período dedicado à maternidade, ela sentiu um forte desejo de retornar ao estúdio.

“Comecei a sair novamente e percebi que minha música estava sendo tocada e remixada por DJs. Ao mesmo tempo, minha filha mais velha me mostrava como a comunidade online, incluindo um novo público da geração Z, estava redescobrindo e acolhendo minha música 20 anos depois”, compartilhou Nelly.

Como compositora e colaboradora ativa, Nelly Furtado escreveu cerca de 400 canções e trabalhou com artistas, letristas, músicos e produtores de diversas partes do mundo ao longo desses quatro anos.

“Redescobri minha voz”, refletiu a cantora. “Entrei no estúdio um pouco perdida, em busca da minha identidade artística. Passei muito tempo refletindo e me desenvolvendo durante os sete anos em que estive afastada da música; trouxe esse crescimento para as gravações.”

Ela acrescentou: “Essa coletânea de músicas é extremamente pessoal. Reflete minha jornada através de um coração partido e o reencontro da minha autoconfiança como artista, na pura alegria e celebração que você sente ao nutrir sua paixão e fazer parte de uma comunidade.”

Ouça o álbum:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis