Veja as previsões de outubro para o signo de Libra

Para Libra, o início do mês será bem movimentado, com mudanças e a possibilidade de parcerias e negociações que ajudarão a alcançar o que almeja. No entanto, será necessário direcionar a sua energia para conseguir ter mais clareza sobre o que realmente quer, evitando desperdiçar sua atenção em diversos movimentos que não conseguirá se dedicar.

Por volta da metade do mês, o libriano continuará a viver uma fase movimentada. Contudo, o momento também será favorável para se dedicar ao que lhe traz segurança e estabilidade. Afinal, haverá mais coragem para planejar o que precisa ser feito para viver com mais conforto e de maneira prazerosa.

Período de adaptações no amor

No início do mês, o momento será favorável para Libra encontrar mais conforto e estabilidade ao lado da pessoa amada. Com isso, irão planejar os próximos passos na relação a fim de se sentirem mais seguros um com o outro. Caso não esteja em um relacionamento, a tendência será que sinta vontade de se conectar com alguém em sintonia com os seus valores e que haja mais facilidade para que isso ocorra.

Depois, por volta da metade do mês, o cenário mudará. Alguns imprevistos despertarão inseguranças em Libra e trarão mudanças significativas para o setor afetivo. Portanto, procure controlar os impulsos, bem como identificar e transformar o que gera os incômodos.

Libra sentirá mais energia, disposição e vitalidade para ir em busca das realizações profissionais (Imagem: Mateusz Kropiwnicki | Shutterstock)

Mês movimentado no trabalho e nas finanças

No início de outubro, Libra sentirá mais energia, disposição e vitalidade para ir em busca das realizações profissionais. Será um bom momento para dar andamento aos seus projetos. Além disso, haverá a possibilidade de ocorrer mudanças e movimentos que o(a) auxiliem.

Entretanto, para evitar se dispersar, precisará ter foco em relação ao que deseja. Por volta da metade do mês, considere organizar a vida financeira, bem como a forma como lida com os seus recursos e o que precisa fazer para ter mais estabilidade e autonomia. Apesar disso, poderão surgir contratempos que despertarão inseguranças e medo em relação ao futuro.