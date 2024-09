Como membros do Foo Fighters reagiram à traição de Dave Grohl

Os Foo Fighters surpreenderam os fãs ao cancelarem a apresentação no festival Soundside Music, em Connecticut, nos Estados Unidos. A banda era a atração principal do segundo dia do evento, que seria sua primeira performance após o vocalista Dave Grohl revelar publicamente que teve uma filha fora de seu casamento com Jordyn Blum.

A revelação foi feita no dia 10 de setembro por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais de Grohl. O vocalista expressou arrependimento e pediu desculpas à família, afirmando que está focado em ser um “pai amoroso e solidário” para sua nova filha e reconquistar a confiança de sua esposa e filhos. “Amo minha esposa e meus filhos, e estou fazendo tudo o que posso para ser perdoado”, escreveu o cantor.

O impacto da confissão, no entanto, parece ter sido profundo, tanto para a banda quanto para o público. Embora a última publicação oficial dos Foo Fighters tenha sido feita no dia 19 de agosto, muito antes da revelação de Grohl, o cancelamento do show no festival gerou especulações sobre como a banda está lidando com o episódio.

Fontes próximas a Jordyn Blum revelaram que a designer de interiores já sabia sobre a existência da criança “há algum tempo”. Apesar disso, ela ficou em choque ao descobrir a situação. Amigos de Jordyn a descreveram como “devastada”, mas ressaltaram que ela conta com uma rede de apoio muito forte ao seu redor, formada por amigos que são como família.

O casal está junto há 21 anos e tem três filhos. Grohl também foi casado anteriormente com Jennifer Youngblood entre 1994 e 1997. Ex-namorada do músico, a atriz Kari Wuhrer chegou a afirmar que ele tem um histórico de traições, rotulando-o como um “traidor em série”.

Esposa de Dave Grohl sabia há um tempo sobre o filho fora do casamento

Dave Grohl revelou na última semana que é pai de uma criança nascida fora de seu casamento com Jordyn Blum, com quem está casado desde 2003 e tem três filhas: Harper, Ophelia e Violet.

Informações divulgadas pela Rolling Stone dão conta que, segundo uma fonte próxima a Jordyn Blum, ela já estava ciente “há um tempo” sobre o novo filho de Dave Grohl. “Ela ficou chocada quando soube do bebê. Os amigos dela são como família e a apoiaram”, contou um amigo da esposa de Dave Grohl.Ainda segundo a fonte, “o comportamento de flerte de Dave tem sido um obstáculo” no casamento do músico e “doloroso para Jordyn”.

A notícia sobre o quarto filho de Grohl não pegou todos de surpresa: “Continuamos lendo várias vezes o quanto estão todos de coração partido porque Dave deveria ser o ‘cara bonzinho’, a estrela do rock que não precisava fazer essas coisas de estrela do rock. As pessoas estão bravas com ele, mas tem um lado rockstar”, revelou a fonte.