Horóscopo semanal: previsão dos signos de 30 de setembro a 06 de outubro de 2024

O Sol no signo de Libra fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Marte. Além disso, passará por uma conjunção com a Lua no meio da semana, indicando a Lua Nova em Libra – que nos fala sobre as energias do período até a próxima Lua Nova. Com todos esses movimentos, a tendência será de uma fase agitada, com possíveis ações precipitadas e impaciência.

Vênus seguirá em Libra e fará bom aspecto com Saturno e Marte, sugerindo mais leveza para as relações, mais clareza para saber o que deseja, bem como mais equilíbrio e assertividade nas ações. Marte continuará no signo de Câncer e fará aspecto positivo com Saturno e Vênus. Contudo, o planeta entrará em aspecto tenso com o Astro-Rei e Mercúrio, indicando possíveis reações emocionais que poderão entrar em conflito com a razão.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O comportamento alheio influenciará suas emoções com mais força nos próximos dias. Suas mudanças internas afetarão as relações, trazendo desafios. Haverá momentos em que a impulsividade fará com que tente impor suas vontades, causando atritos. Logo, procure se acalmar e compreender o tempo dos outros. No ambiente familiar, conflitos poderão surgir por disputas de poder inconscientes. Para amenizá-los, respeite a individualidade das pessoas.

Touro

A tendência será de uma semana movimentada na rotina. Você se envolverá mais com os afazeres, de maneira que as emoções irão interferir na sua produtividade e saúde. Você também tenderá a reagir de maneira mais intensa aos acontecimentos, o que poderá levar a conflitos e tensões.

Para encontrar o equilíbrio, procure respeitar os limites, fazendo somente o que é possível, sem deixar de cuidar do bem-estar e reservando um tempo para descansar. No setor afetivo, poderá ter mais habilidade para encontrar o equilíbrio e a harmonia que busca, compreendendo o outro, mas sem deixar de lado as suas emoções.

Gêmeos

A tendência será de uma semana intensa, em que viverá tudo de forma mais emocionante. Haverá a possibilidade de se apaixonar ou se encantar por algo ou alguém. Toda essa energia poderá ser muito positiva para iluminar o amor-próprio, se dedicar ao que ama e nutrir os seus dons e talentos.

Todavia, essa intensidade possivelmente fará com que se envolva excessivamente com algo passageiro, aja de maneira arrogante e tenha dificuldade para realizar as atividades práticas da vida. Portanto, procure acalmar os ânimos e controlar os excessos. Por outro lado, o período se mostrará favorável para trazer mais prazer às tarefas, deixando o cotidiano mais confortável.

Câncer

Você se envolverá mais com as questões do lar e com os familiares. Além disso, o período será importante para revisitar as memórias, buscando iluminar o passado. Porém, os ânimos ficarão mais exaltados, o que levará a conflitos e desentendimentos na família.

A energia para alcançar maior independência e autonomia crescerá, criando possíveis tensões com as obrigações familiares. No plano emocional e no cuidado pessoal, por sua vez, haverá oportunidades para cultivar a paixão e o amor-próprio.

Leão

A propensão será que o setor social fique ainda mais movimentado. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Além disso, você se sentirá mais acolhido(a) ao conhecer novas pessoas e lugares. No entanto, todo esse movimento poderá sobrecarregá-lo(a) deixando a mente e as emoções mais intensas e fazendo com que aja de maneira explosiva. Portanto, procure respeitar os seus limites e se comprometer somente com o que consegue fazer.

No ambiente familiar, tendência à harmonia. Será um bom período para fazer atividades prazerosas em casa e com os seus entes queridos. Ademais, você terá mais habilidade para se harmonizar com o passado e com as memórias.

Virgem

Ao longo deste período, você se envolverá bastante com a saúde e o bem-estar financeiro. Será uma fase propícia para tomar consciência da forma como lida com o seu dinheiro e com os seus recursos. Além disso, haverá a necessidade de encontrar mais estabilidade e segurança nessa área.

Ao mesmo tempo, as oscilações emocionais poderão levá-lo(a) a gastos impulsivos. Logo, atente-se a essa questão e cuide das suas emoções. Desse modo, conseguirá encontrar o equilíbrio. No campo social, a semana será movimentada. Você terá mais habilidade para transitar por diferentes grupos, aproveitando o melhor de cada um.

Libra

Terá mais energia e disposição para batalhar pelo que deseja, bem como para ir em busca de autonomia e independência. Além disso, se envolverá mais com os seus sentimentos. Ainda nesta fase, ao mesmo tempo em que perceberá a sua força e potência, também verá a importância de receber o apoio das pessoas que ama e que lhe trazem segurança.

Entretanto, tome cuidado com os impulsos e com as ações precipitadas. Afinal, tanta energia o(a) levará a iniciar diversas coisas que não conseguirá concretizar. No campo financeiro, será um bom período para melhorar os ganhos e valorizar o que já conquistou.

Escorpião

A propensão será de uma semana favorável para a construção da autoestima e do amor-próprio. Afinal, você tenderá a se valorizar mais, reconhecer a sua beleza e se harmonizar com a sua aparência e com a imagem que passa ao mundo.

Aproveite este período para fazer coisas que sejam prazerosas para si e que possam melhorar as suas relações. Contudo, você desejará maior recolhimento. A fase apontará para confusão e aumento da sensibilidade. Além disso, emoções se intensificarão, levando a ações impulsivas. Por isso, cautela com os impulsos, atenção à gestão da energia e foco em enfrentar medos e sombras.

Sagitário

Nesta semana, o setor social terá grande movimentação. Sua presença será requisitada por amigos e grupos de que participa. Ainda, o período permitirá fortalecer o espírito solidário e se dedicar a ações que beneficiem a sociedade. Contudo, você tenderá a se afetar pelos movimentos, deixando que as suas oscilações emocionais interfiram no bem-estar das amizades e das relações de trabalho social.

Para amenizar isso, atente-se ao que o(a) leva a explosões emocionais e se dedique a nutrir assuntos relacionados aos seus ideais de vida. No campo afetivo, você seguirá em uma fase de encerramentos, podendo se confundir.

Capricórnio

O setor profissional estará bastante movimentado nesta semana. A tendência será que os acontecimentos nesta área o(a) afetem mais e que as oscilações emocionais interfiram na sua produtividade. Ainda nesta fase, colherá, possivelmente, os frutos dos seus esforços, bem como se aproximará dos seus superiores e de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira.

Apesar disso, considere se atentar à tendência a agir por impulso e criar conflitos devido a disputas por poder. Afinal, tudo isso poderá prejudicá-lo(a). No campo afetivo, você ainda desejará conquistar alguém ou trazer mais ânimo para a relação. Apenas tome cuidado para não ultrapassar os limites alheios.

Aquário

Após alguns dias desafiadores, você entrará em nova fase. A tendência será que se sinta renovado(a) e que tenha mais energia, disposição e confiança para batalhar pelos seus sonhos e viver novas aventuras. O desejo de crescer e de conhecer algo novo também estará presente, o que nutrirá a sua alma.

Logo, este se mostrará um bom período para planejar uma viagem, iniciar um estudo ou buscar por mais conhecimento. Todavia, você tenderá aos exageros de todos os tipos, o que poderá prejudicá-lo(a) e fazer com que aja de maneira impulsiva. Portanto, controle os ânimos e evite agir sem pensar. No campo profissional, poderá trabalhar com algo que gosta e realizar parcerias de trabalho.

Peixes

Você terá um contato maior com as suas sombras. Por isso, a tendência será de um período desafiador. Nesta semana, os sentimentos desconfortáveis estarão mais intensos. Acolha, desse modo, os medos e traumas, pois assim conseguirá compreendê-los melhor e buscar caminhos mais alinhados com o que deseja para o futuro.

Por outro lado, ao longo desta fase, a vontade de se apaixonar e viver novas aventuras se mostrará alta, o que poderá trazer um pouco mais de ânimo e disposição. Será uma boa semana para estudar algo prazeroso e para planejar alguma viagem na companhia da pessoa amada.