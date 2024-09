Eduardo Sterblitch diverte Ana Maria Braga vestido de ‘Euphegenia Doubtfire’

Eduardo Sterblitch surpreendeu e divertiu Ana Maria Braga durante o programa ‘Mais Você’ da TV Globo vestido de Euphegenia Doubtfire, nesta sexta-feira, 27. O ator, irreconhecível, trouxe bom humor ao reencenar uma das cenas icônicas do filme “Uma Babá Quase Perfeita”, sucesso de 1993.

No programa, Ana Maria e Euphegenia (Eduardo Sterblitch) falaram sobre o musical “Uma Babá Quase Perfeita – O Musical”, que estreia no Rio de Janeiro no dia 3 de outubro. A peça é baseada no romance “Alias Madame Doubtfire”, de Anne Fine, e estreou na Broadway em 2021, contando a história de Daniel Hillard, que, após um divórcio complicado, se disfarça como uma babá britânica para se aproximar dos filhos.

Vale lembrar que no filme que teve a participação de Robin Williams deve recordar da cena em que ele dança com um aspirador de pó enquanto tenta limpar a casa. O ator repetiu essa sequência ao vivo, caracterizado como Euphegenia, com os enchimentos e máscaras que compõem seu figurino.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou um vídeo, também caracterizado, veja:

Saiba mais sobre a carreira de Eduardo Sterblitch

Eduardo Sterblitch é ator e comediante, famoso por seu humor irreverente e performances impactantes tanto na televisão quanto no teatro. Ele ganhou notoriedade em programas como “Pânico” e “Zorra”, onde se destacou por suas paródias e personagens engraçados. Atualmente, Eduardo está se aventurando no teatro com “Uma Babá Quase Perfeita – O Musical”, onde interpretará a icônica Euphegenia Doubtfire. Com uma carreira que abrange mais de 30 produções cinematográficas e televisivas, Sterblitch também está em destaque na série original do Globoplay, “Os Outros”, que conquistou o público e gerou uma relação de “amor e ódio” em relação ao seu personagem, Sérgio. O 12º e último episódio dessa série chegou à plataforma no início de setembro, e os fãs já correram para acompanhar o desfecho desse thriller que deixou muitos espectadores apreensivos. Além disso, Sterblitch será o dublador de Beetlejuice, o protagonista de “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, originalmente interpretado por Michael Keaton. Em seu Instagram, ele anunciou: “Besouro Suco! Besouro Suco! Besouro Suco! Eu tanto chamei, QUE ACONTECEU! Vou dublar o fantasma mais famoso do pedaço nas telonas.” Veja a publicação: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sterblitch (@sterblitch)

