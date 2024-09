O que sabe sobre novas canções inéditas do U2

A icônica banda irlandesa U2 anunciou o lançamento de um novo álbum intitulado How to Re-Assemble an Atomic Bomb, que traz músicas inéditas gravadas durante as sessões de seu clássico disco de 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb. O novo álbum estará disponível a partir do dia 29 de novembro.

Em comunicado, o guitarrista The Edge destacou o momento criativo vivido pela banda durante a gravação do disco original. “As sessões de How to Dismantle an Atomic Bomb foram extremamente inspiradoras, e estávamos explorando diversas ideias musicais no estúdio”, afirmou.

The Edge também comentou sobre o impacto emocional do álbum, especialmente para Bono, que usou a música como uma forma de processar a morte de seu pai. Segundo ele, o novo álbum reflete essa energia bruta e visceral, capturando a essência da banda tocando junta em estúdio.

O “álbum sombra”, como foi chamado nas redes sociais do U2, será composto por dez faixas, incluindo músicas remasterizadas e canções inéditas que foram gravadas na época, mas nunca lançadas oficialmente. Para marcar o anúncio, a banda já liberou duas dessas novas faixas: Country Mile e Picture of You (X + W), que estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Este novo projeto promete ser um presente para os fãs do U2, ao oferecer um olhar mais profundo sobre o período criativo que resultou em um dos álbuns mais marcantes da carreira da banda. A expectativa é que How to Re-Assemble an Atomic Bomb revele uma nova dimensão musical e emocional da banda, revisitando suas raízes e oferecendo uma narrativa sonora única.

Ambos os álbuns, a versão remasterizada de How to Dismantle an Atomic Bomb e o novo How to Re-Assemble an Atomic Bomb, estarão disponíveis no dia 29 de novembro, prometendo uma celebração especial dos 20 anos de um dos trabalhos mais icônicos da banda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por U2 (@u2)

U2 revela “V-U2”: O filme imersivo de concerto inédito no Sphere Las Vegas

O lendário grupo U2 está prestes a levar a experiência de um show ao vivo a um novo patamar com o lançamento de seu mais recente projeto, V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas. Dirigido por Edge e Morgleigh Steinberg, o filme promete transformar a forma como os fãs vivenciam concertos, trazendo a energia e a grandiosidade das apresentações ao vivo para um novo nível de imersão. Este é o mais recente passo na jornada do U2 desde a conclusão de sua residência U2 Achtung Baby Live at Sphere, e os detalhes dessa nova empreitada são impressionantes.

Após o sucesso avassalador de sua residência inicial no Sphere, onde tocaram para mais de 700.000 fãs em 40 datas, o U2 está se preparando para estrear V-U2 no mesmo local inovador. O filme, que estreia em 5 de setembro, é uma tentativa audaciosa de capturar e amplificar a experiência única de seus shows ao vivo. “O objetivo era dar aos espectadores imersivos do cinema a experiência mais próxima possível da experiência do show ao vivo do U2— e mais um pouco”, explica Edge, que, além de dirigir, também produziu o filme ao lado de Bono, Adam Clayton e Alan Moloney.