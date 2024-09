Maurício Destri relembra namoro com Bruna Marquezine

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, ele citou a repercussão causada pelo assunto, e o interesse do público sobre sua vida pessoal - (crédito: Reprodução/Instagram/@mauriciodestri/@brunamarquezine)

Maurício Destri fez uma raríssima declaração ao relembrar o relacionamento que teve com Bruna Marquezine. O ator viveu um romance com a atriz, na época em que protagonizaram a novela I Love Paraisópolis (2015), da Globo.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, ele citou a repercussão causada pelo assunto, e o interesse do público sobre sua vida pessoal. "[Fama de atual ou ex de Marquezine] me assustava. Eu era muito jovem. Nada como a experiência para nos ensinar a lidar com essas situações. Mas não me arrependo de nada. Fiz tudo de coração, era a minha vida", contou ele.

Hoje em dia casado com Sabrina Samel, e pais de Valentim, de 2 anos, Maurício Destri foi sincero ao responder quando questionado se ainda mantém contato com Bruna Marquezine – que atualmente namora o ator João Guilherme.

"Não nos falamos"

"Não tenho nada contra. Tivemos um envolvimento, mas não nos falamos. Seguimos uma vida de respeito", pontuou o ator. Longe das novelas desde Orgulho e Paixão (2018), ele atualmente está no ar na série Rensga Hits, do Globoplay, onde interpreta o cantor Enzzo.

