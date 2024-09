Zezé Di Camargo revela tentativa frustrada de ajudar Zé Neto: "Chateado"

Zezé Di Camargo comentou sobre a situação da saúde de Zé Neto, que forma dupla com Cristiano, e que está afastado há pouco mais de um mês dos palcos, em decorrência do diagnóstico de depressão e síndrome do pânico.

Em entrevista ao portal Conceito Sertanejo, o cantor comentou que tentou reunir outros amigos da música para fazer uma visita ao amigo, com o intuito de ajudá-lo, mas a família pediu um pouco de tempo para tal.

"Eu até propus para a família e empresário dele, liguei, falei. Estava organizando uma turma de amigos, dentre eles estava o Giovani [da dupla Gian & Giovani], o Edson, do Edson & Hudson. A gente ia juntar uns quatro ou cinco, para pegar o avião aqui em São Paulo, ia baixar lá na casa dele e falar assim: ‘Ó, viemos aqui ficar uns três, quatro dias com você'", contou Zezé Di Camargo, que não escondeu a preocupação com a saúde de Zé Neto.

"Bem chateado"

"A família pediu mais um tempo, [ele] estava ainda bem chateado… Não sei como explica isso. Ainda estava bem baqueado. Estamos só aguardando. Tudo é no tempo de vocês, da família", pontuou o irmão de Luciano, com quem forma dupla.

