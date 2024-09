De acordo com o famoso, a aeronave precisou ser rebocada - (crédito: Reprodução/Instagram/@gildovigor)





O ex-BBB Gil do Vigor relatou através de suas redes sociais nesta sexta-feira (27), os momentos de tensão que vivenciou após o avião que ele estava apresentar alguns problemas. De acordo com o famoso, a aeronave precisou ser rebocada.

"Que susto, Jeová! Deu ruim, mas conseguimos pousar. Jesus amado, que medo, Senhor", declarou ele em um post nos Stories. Na sequência, Gil do Vigor postou vídeos revelando mais detalhes sobre o ocorrido.

Ainda dentro do avião, o economista explicou: "Estou todo me cagando aqui. Estávamos voando e, do nada, [algo] quebrou. Falei: ‘Pronto, agora acabou nossa vida. Daqui a pouco, o homem disse: ‘Estamos voltando para Viracopos’. Está todo mundo aqui nervoso", afirmou ele.

"Quando eu ouvi o [barulho] eu falei ‘pronto’. Agora que estamos em terra, mas não pode descer. Tem que esperar o carro de bombeiro. Só quero descer, não vou voar mais não", contou o ex-BBB.

Na sequência, Gil fez mais um post falando sobre o que pode ter acontecido com o avião: "A aeronave foi rebocada porque está tendo alguma coisa de fluido, sei lá. Jesus do céu! Cheiro de querosene e eu querendo sair da aeronave para correr. Jesus do céu!", mencionou ele.

"Olhem isso. Estamos sendo rebocados lentamente por conta dos fluidos que não sei o que significa, mas fico com medo de explodir. Jesus é maior a proteção é certa", acrescentou.

Após isso, Gil do Vigor finalmente conseguiu sair do avião e embarcar em um novo voo com destino a Recife: "Partimos, Recife. Estou tranquilo, mudamos de aeronave e chegarei em três horas na minha terra natal", contou ele.

Post de Gil do Vigor sobre avião (Foto: Reprodução/Instagram/@gildovigor)

O post Gil do Vigor relata momentos de tensão em avião: "Medo de explodir" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.