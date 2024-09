Irmã de Deolane Bezerra faz tour por nova mansão

Daniele Bezerra compartilhou com seus seguidores um tour pela sua nova mansão, ainda em fase de finalização. A advogada, irmã da influenciadora Deolane Bezerra, exibiu o espaço gourmet da casa, que conta com piscina e uma cozinha aberta. O ambiente será equipado com balcões de madeira e mármore, além de uma adega, cervejeira e frigobar embutidos, tudo pensado para que as festas ocorram sem a necessidade de entrar na casa. "Quando a gente fizer as festas, não precisa entrar para pegar as coisas", detalhou Daniele sobre o planejamento do espaço.

Um dos destaques do tour foi o banheiro, que impressiona pelo tamanho e pela funcionalidade. Daniele mostrou o box com duas portas e duas duchas, além de uma banheira posicionada estrategicamente para facilitar o uso. "Se eu quiser ir da banheira para o box, não preciso atravessar todo o banheiro", comentou, satisfeita com a disposição do ambiente, que ainda conta com duas pias, garantindo praticidade e conforto.

Veja também: Irmã de Deolane comenta status amoroso da família: ‘Quem vai querer três bandidas?’

A advogada se mostrou surpresa com o andamento rápido das obras. Envolvida na situação da prisão de sua irmã, Deolane, e de sua mãe, Solange Bezerra, que ficaram detidas por quase um mês, Daniele admitiu que não teve tempo para acompanhar de perto a evolução da construção. "Ficou pronto! Agora que vi. Nesta correria, não tive tempo de vir aqui", confessou, demonstrando alívio e satisfação ao ver que tudo está caminhando conforme o planejado.

O tour pela mansão de Daniele Bezerra reflete seu estilo de vida sofisticado e planejado, com cada detalhe pensado para unir conforto e funcionalidade. Enquanto a casa ainda não está completamente finalizada, os espaços que já foram mostrados dão uma ideia do luxo que está por vir, reforçando o bom gosto da advogada e o desejo de criar um lar que atenda a todas as suas necessidades, incluindo momentos de lazer e recepção de amigos e familiares.

Observatório dos Famosos.