"A Fazenda 16": Flor é denunciada ao MP após falas no reality

A participante de A Fazenda 16, Flor Fernandez, foi denunciada ao Ministério Público Federal por falas consideradas racistas e de intolerância religiosa. O incidente ocorreu após uma discussão com Flora Cruz e Suelen Gervásio durante o reality show. Segundo a Folha de São Paulo, os telespectadores que se sentiram ofendidos formalizaram uma denúncia na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, e o MPF está analisando se aceita ou não o caso. A polêmica envolve acusações de gordofobia e racismo, que Flor nega.

Durante a discussão, Flora Cruz afirmou que Flor teria feito comentários depreciativos sobre sua participação na prova por ser gorda, o que Flor rebateu dizendo que seu comentário era sobre estratégia de jogo, não sobre o físico de Flora. A discussão se intensificou quando Flora acusou Flor de racismo, o que Flor prontamente negou. Ela destacou que já sofreu preconceito por sua antiga obesidade e afirmou ser contra qualquer tipo de discriminação. "Eu defendo, racista é quem odeia preto", disse Flor, negando a acusação.

A situação ficou ainda mais delicada quando Suelen Gervásio se envolveu, concordando com Flora sobre as falas preconceituosas de Flor. A ex-SBT reagiu, afirmando que Suelen estava "com o demônio no ouvido" e iniciou um cântico religioso. Suelen retrucou, e a troca de farpas tomou tons raciais, com Flor acusando a colega de racismo reverso, algo que também gerou muita controvérsia entre os espectadores.

Na segunda-feira (22), a Record emitiu um comunicado aos peões, reforçando que qualquer tipo de preconceito é inadmissível e pediu que todos cuidassem de suas palavras e atitudes. A equipe de Flor, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais, defendendo a participante e negando qualquer atitude racista ou gordofóbica, prometendo tomar medidas judiciais cabíveis para lidar com as acusações.

