Piettro lança “Baby, te amo”, single em parceria com o dominicano YouMaico

Baby, te amo é uma das frases mais universais que se pode dizer. E a proposta do novo single do cantor e compositor Piettro, que chega ao streaming nesta sexta-feira (27), é justamente essa: atingir o coração dos ouvintes por meio de uma história de amor proibido com a qual qualquer um que já sofreu por amor possa se identificar – mesmo que não tenha passado exatamente pela situação.

Na música, alguém que tentou por muito tempo esconder uma paixão resolve abrir o jogo quando descobre que a pessoa amada está prestes a se casar. Sabendo que talvez nunca mais tenha a chance de se declarar, se justifica antes de dizer a frase. “Perdoa, que eu nunca tive intenção/ De te trazer esse problema aqui/ Mas foi mais forte que eu/ Eu precisava te falar antes de você ir/ Baby, te amo”.

Piettro imprime na canção situações por quais o artista passou

O artista soube que estava no caminho certo quando mostrou a composição para a mãe e ela lhe contou que já passou por duas situações parecidas, assim como outras pessoas. Isso reforça o caráter abrangente da música, que, apesar da sofrência do tema, é cantada em um tom leve e dançante.

Neste lançamento, o artista se une ao cantor dominicano YouMaico para criar uma bachata com elementos brasileiros, num tempero perfeito para os fãs daquela mistura sagaz de sertanejo, pop e música latina. Harmonia e letra formam uma combinação perfeita para se tornar um novo sucesso popular.

YouMaico conheceu Piettro por meio de um amigo, entrou em contato e o convidou para uma parceria. Desta troca, surgiram dois singles. O primeiro, Baby, te amo, chega este mês às plataformas de streaming. Em novembro, a dupla libera uma versão em português do hit Como Duele, cantado em espanhol na versão original de YouMaico e Manny Cruz.

A música faz parte do álbum Cuatro 26, de Manny Cruz, indicado ao Grammy Latino. A faixa chegará junto a um videoclipe gravado na República Dominicana, enquanto Piettro visitava o país para gravar as faixas junto ao amigo.

