Samambaia celebra Dia de São Cosme e Damião com programação infantil

O Templo Rosa Branca, localizado em Samambaia, abre as portas para a comunidade, neste (29/9), para celebrar o Dia de São Cosme e Damião, santos sincretizados nos orixás Ibeji e Erês. A programação começa às 15h e oferecerá uma tarde repleta de fé, cultura e alegria para as crianças, além dos doces que são tradicionalmente distribuídos na festividade.

A abertura terá lazer para a criançada, com brinquedos infláveis disponíveis no espaço. Às 15h30, uma roda de capoeira será apresentada pelo Bando Matilha Capoeira. Em seguida, às 16h, a vovó ancestral Maria das Alembranças diverte o público com contação de histórias que rejuntam as raízes das memórias que foram cortadas. O grupo Zenga Baque Angola fará uma apresentação musical com tambores e ritmos afro-brasileiros, às 16h30.

O evento culmina com a distribuição de doces, uma homenagem a Cosme e Damião, às 17h, para a alegria da meninada, que é protagonista do festejo.

Para a liderança da casa, Mãe Cícera d’Oxum, a celebração dos santos não é apenas uma festa, mas também um momento de união e de reafirmação da fé e da cultura. “Aqui, no Templo Rosa Branca, acolhemos a todos com o coração aberto, celebrando o sincretismo que une as tradições de nossas matrizes africanas com a devoção católica. É uma honra ver nossas crianças crescerem em contato com essas raízes", orgulha-se a sacerdotisa.

“Trazer a programação cultural para as crianças de Samambaia, junto com o Templo Rosa Branca, é uma honra. Resgatar as brincadeiras populares e celebrar os Erês, os Ibejis e Cosme e Damião é manter viva a memória e a história do nosso povo. É uma alegria que transcende gerações e fortalece nossas tradições", reforça Stéffanie Oliveira, presidenta do Instituto Rosa dos Ventos, responsável pela organização do evento, realizado no marco do Circuito Candango de Culturas Populares, com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Governo do Distrito Federal.

Dia de Cosme e Damião no Templo Rosa Branca, em Samambaia (foto: Divulgação)

Cosme e Damião

A celebração de Cosme e Damião está profundamente enraizada no sincretismo cultural entre as tradições de matrizes africanas e a católica, destacando a interconexão entre os orixás Ibeji, Erês e os santos cristãos. O festejo em honra a essas divindades é uma oportunidade de celebrar a dualidade e a proteção representadas por Ibeji, além de fortalecer os laços comunitários em um ambiente de alegria e devoção.

Programação

15h | Abertura das comemorações e lazer com brinquedos infláveis.

15h30 | Bando Matilha Capoeira

16h | Maria das Alembranças

16h30 | Zenga Baque Angola

17h | Distribuição dos doces de Cosme e Damião

Serviço

Festa de Cosme e Damião no Templo Rosa Branca | Circuito Candango de Culturas Populares 2024

Quando: domingo, , às 15h

Local: Templo Rosa Branca | QN 317, Conjunto C, Lote 9, Samambaia, CEP CEP: 72307-700

Redes sociais: @rosadosventosinstituto, @templorosabranca, @das_alembrancas, @bandomatilha.

Site: www.templorosabranca.com.br