Tudo sobre a música ‘Soltera’ de Shakira

Shakira presenteou os fãs com o lançamento de Soltera, sua nova música, que já está disponível em todas as plataformas musicais. Este single marca o primeiro projeto da artista colombiana desde Las Mujeres Ya No Lloran, que está na corrida para o prêmio de Álbum do Ano no Grammy Latino.

A nova canção celebra a solteirice, abordando a liberdade que vem com estar sozinha. A letra, coescrita por Bizarrap, Edgar Barrera — que este ano é recordista em indicações ao Grammy Latino — e a própria Shakira, reflete a atitude descontraída da cantora.

Com versos como “Ninguém vai me dizer como devo me comportar / Podem opinar / Mas tenho o direito de me portar mal para estar bem / Estou solta e agora posso fazer o que eu quiser”, a música se transforma em um verdadeiro hino de empoderamento feminino.

A arte de divulgação de Soltera gerou expectativa entre os fãs, especialmente os da cantora Anitta, que esperavam uma colaboração entre as duas. Essa expectativa foi alimentada por um vídeo em que Shakira é vista dançando com Anitta e outras personalidades latinas. Além de Anitta, a atriz mexicana Danna Paola também aparece na promoção da canção.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira lança o single ‘Soltera’

Shakira lançou seu novo single Soltera. A música é uma celebração a vida de solteira, onde a cantora está abraçando alegremente sua recém-descoberta liberdade.

O videoclipe foi gravado na Liv Miami, uma das casas noturnas mais badaladas da cidade e que serviu de cenário para o registro audiovisual da nova faixa.

No dia 16 de setembro, a colombiana postou um teaser no Instagram. Na legenda, “México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes!“, já que o clipe conta com participações especiais de Anitta, Danna Paola, Lele Pons e Winnie Harlow.

Vale lembrar que Soltera segue seu último lançamento, Las Mujeres Ya No Lloran, o álbum que esteve no Top Latin Albums e Latin Pop Albums da Billboard, marcando-a como a primeira mulher a garantir álbuns número 1 em quatro décadas diferentes.

O disco lançado em 22 de março pela Sony Music Latin, vendeu 34 mil álbuns nos Estados Unidos durante a semana de acompanhamento de 22 a 28 de março, de acordo com a Luminate.

Shakira subiu no palco da boate LIV Miami no fim de semana para celebrar seu novo single, Soltera. Segundo o vídeo que viralizou nas redes sociais, após dançar por alguns minutos, ela parou quando pareceu notar alguém na multidão tentando filmar debaixo de sua saia.