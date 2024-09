Maggie Smith, de ‘Harry Potter’, morre aos 89 anos

Maggie Smith, reconhecida por papéis memoráveis, como a professora Minerva McGonagall nos filmes “Harry Potter” e Violet Crawley na série “Downton Abbey”, faleceu, conforme anunciou sua família. Seus filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, informaram que ela partiu pacificamente no hospital na manhã desta sexta-feira, 27, sem divulgar a causa da morte.

De acordo com a BBC, a família expressou sua gratidão à equipe do Chelsea and Westminster Hospital pelo apoio e cuidado dedicados nos últimos dias de sua mãe, além de solicitar privacidade nesse momento difícil.

Como uma lenda do teatro e do cinema britânicos, ela conquistou dois Oscars: um por “The Prime of Miss Jean Brodie” em 1970 e outro por “California Suite” em 1979. Além disso, recebeu quatro indicações ao Oscar e oito prêmios Bafta.

Em uma declaração os filhos falaram sobre o falecimento e pediram respeito a privacidade neste momento: “É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Dame Maggie Smith. Ela faleceu pacificamente no hospital na madrugada desta sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó.

E continuaram: “Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à maravilhosa equipe do Chelsea and Westminster Hospital pelo cuidado e gentileza incansável durante seus últimos dias. Agradecemos todas as suas mensagens gentis e apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento.”

Relembre a trajetória de Maggie Smith

A trajetória de Maggie Smith teve início no teatro, onde ganhou sua primeira indicação ao Bafta em 1958, com o melodrama “Nowhere to Go”. Em 1963, Laurence Olivier a convidou para o papel de Desdêmona ao lado de Otelo no Teatro Nacional Britânico; dois anos depois, o papel foi adaptado para o cinema, onde Maggie também foi indicada ao Oscar.

Ela integrou o elenco de “Downton Abbey” até 2015, quando a série chegou ao seu desfecho, reprisando seu papel em dois filmes lançados em 2019 e 2022.

Em 2007, durante as gravações de “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”, recebeu o diagnóstico de câncer de mama, mas conseguiu se recuperar após dois anos de tratamento. Mesmo sentindo-se debilitada após a doença, Maggie Smith estrelou o último filme da saga “Harry Potter” e foi indicada ao Bafta por sua atuação em “O Exótico Hotel Marigold”, de 2012.

Em 2015, apresentou uma atuação tocante em “The Lady in the Van”, que retrata a vida de Mary Shepherd, uma senhora idosa que habitou uma van deteriorada na garagem do escritor Alan Bennett em Londres por 15 anos. Ela já havia interpretado a personagem na versão teatral da história, pela qual ganhou um Olivier de Melhor Atriz, além de participar de uma adaptação da peça na BBC Radio 4 em 2009.

Também de acordo com a BBC, Maggie Smith raramente concedia entrevistas, mas, em uma delas, foi questionada sobre o que a atratividade da atuação significava para ela. “Eu gosto da coisa efêmera sobre o teatro, cada performance é como um fantasma – está lá e então se foi.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis