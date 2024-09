Lana Del Rey é oficialmente esposa de Jeremy Dufrene, diz jornal

Lana del Rey se casou recentemente com Jeremy Dufrene após um breve romance. De acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, a intérprete de Summertime Sadness trocou votos com o guia turístico de jacarés na última quinta-feira, 26, em uma cerimônia intimista com amigos e familiares em um porto em Des Allemands, Louisiana, onde Jeremy comanda uma empresa de passeios de barco pelos pântanos.

Imagens e vídeos obtidos pelo DailyMail.com mostraram Lana del Rey, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Grant, vestindo um elegante vestido de noiva branco com decote franzido, enquanto caminhava de mãos dadas com Jeremy, que usava um terno preto. Outras fotos a mostraram de braços dados com seu pai, Robert, sua irmã, Caroline, e seu irmão, Charlie, enquanto segurava um buquê.

Também na quinta-feira, havia sido informado que Lana del Rey, de 39 anos, e Jeremy obtiveram uma licença de casamento em Lafourche Parish, Louisiana, na segunda-feira, 23 de setembro, indicando que planejavam se casar dentro de 30 dias. Lana Del Rey conheceu Jeremy, um pai divorciado de três filhos, durante um passeio de barco em 2019, e na época compartilharam fotos do encontro nas redes sociais.

A cantora do sucesso Born to Die acendeu rumores sobre o relacionamento em maio deste ano ao referir-se a ele como seu “cara” em uma postagem no Instagram. Em agosto, foram vistos de mãos dadas no Leeds Festival, na Inglaterra. Eles tornaram seu relacionamento público no início deste mês ao comparecerem ao casamento da modelo Karen Elson com o executivo musical Lee Foster, em Nova York.

Lana Del Rey estaria namorando, caso repercurte na web

A cantora foi recentemente vista em Londres na companhia de Jeremy Dufrene, seu possível novo namorado. Eles haviam sido flagrados juntos no Festival de Leeds, fazendo compras em uma famosa loja de departamentos e jantando em um pub londrino, o que aumentou ainda mais as especulações online sobre um novo romance na vida da cantora Lana del Rey.

Em agosto o suposto romance de Lana com Jeremy Dufrene ganhou grande destaque nas redes sociais, gerando mais de 100 mil menções no X e acumulando cerca de 500 mil visualizações em vídeos relacionados no TikTok. Os fãs da cantora estão comentando ativamente sobre as recentes aparições do casal juntos, e muitos expressam curiosidade sobre a veracidade do relacionamento.

O relacionamento entre Lana e Jeremy Dufrene teria começado em março de 2019, quando a cantora fez um passeio de aerobarco na Louisiana. Imagens dessa época mostram Dufrene ajudando Lana a pilotar o aerobarco e os dois interagindo em eventos sociais, mas não havia confirmação de um envolvimento amoroso naquele momento.Jeremy Dufrene, natural da Louisiana, é conhecido por seu trabalho como caçador de jacarés e guia turístico na Arthur’s Air Boat Tours, uma empresa em Des Allemands.

Além disso, ele é ativo nas redes sociais, onde compartilha vídeos de suas interações com jacarés e outras atividades típicas do sul dos Estados Unidos.Antes desse possível novo relacionamento, Lana namorou Sean Larkin, estrela de “Live PD“, mas o namoro chegou ao fim em 2020 devido às circunstâncias da pandemia de COVID-19.

Apesar de inicialmente haver pouca reação dos fãs ao possível reencontro de Lana e Jeremy, os recentes avistamentos dos dois no Reino Unido indicam que a relação pode ter se tornado romântica. No entanto, o suposto romance ainda não foi oficialmente confirmado por Lana Del Rey ou Jeremy Dufrene.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis