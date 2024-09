Niall Horan desembarca no Brasil com a turnê “The Show Live On Tour” - (crédito: TMJBrazil)

Niall Horan está oficialmente entre nós! Durante sua passagem pela América Latina com a turnê “The Show Live On Tour”, o cantor chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira, 27.

O cantor tem dois shows agendados no país para. Esta é sua terceira visita ao país, onde o ex-integrante do One Direction se apresentará em São Paulo e no Rio de Janeiro. Embora não tenha atendido aos fãs, Niall Horan foi visto com sua equipe no saguão do aeroporto, onde trocou poucas palavras com aqueles que registravam o momento.

Horan se apresenta no Parque Ibirapuera neste sábado, 28 e logo após segue para o Rio de Janeiro, onde se apresentará no Velódromo Olímpico no domingo, 29. Após sua passagem pelo Brasil, o artista seguirá para Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Os ingressos ainda estão disponíveis para venda no site da Ticketmaster.

Veja o momento da chegada de Niall Horan:

Saiba mais sobre a passagem de Niall Horan pelo Brasil

A expectativa é alta entre os fãs de Niall Horan sobre o que esperar das apresentações. O cantor irlandês, famoso por sua passagem pelo One Direction e seus sucessos solo como Slow Hands e This Town, tem dois shows confirmados: no dia 28 de setembro no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e no dia 29 de setembro na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Sendo a maior turnê de sua carreira solo até o momento, a apresentação promete incluir músicas de seus três álbuns. A setlist provavelmente contará com tanto novos sucessos quanto clássicos da época do One Direction. Entre as faixas que devem abrir o show está Nice to Meet Ya, seguida por Small Tal e On the Loose. Também são esperadas as canções This Town, além das novas The Show e Heaven, do álbum mais recente do cantor.

Surpresas nostálgicas, como Night Changes e Stockholm Syndrome, também podem aparecer, trazendo à tona recordações da era do One Direction. Outros destaques devem incluir Slow Hands, uma de suas músicas mais populares, e Meltdow“, que tem ganhado destaque nas apresentações mais recentes. Músicas como Fire Away e Heartbreak Weather são quase certas para encerrar o show com a energia contagiante de Niall Horan.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis