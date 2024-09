Qual a inspiração de Stevie Nicks para ‘The Lighthouse’

Stevie Nicks, vocalista do Fleetwood Mac, voltou aos holofotes com o lançamento de seu novo single, The Lighthouse. A canção, carregada de simbolismo, é um grito de guerra em apoio à luta pelos direitos das mulheres, com foco na saúde reprodutiva, especialmente após a revogação de Roe v. Wade em 2022, que retirou o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos.

Na faixa, Nicks canta versos poderosos como “Eles vão tirar sua alma, tirar seu poder / A menos que você se levante, tome de volta”. Esses trechos refletem seu desejo de inspirar as mulheres a retomarem o controle de seus corpos e lutarem pelos seus direitos. A canção começa de forma melódica, mas logo se transforma em um rock explosivo, reforçando a urgência da mensagem.

Em um videoclipe lançado simultaneamente, Nicks aparece dentro de um farol real, com vistas para mares tempestuosos, uma metáfora para a turbulência enfrentada pelas mulheres americanas. As cenas também incluem imagens de marchas pelos direitos das mulheres, reforçando a conexão entre a música e o ativismo social.

Nicks revelou que escreveu The Lighthouse pouco após a decisão da Suprema Corte dos EUA de reverter Roe v. Wade. A cantora explicou que, ao assistir a uma reportagem sobre as implicações dessa decisão, sentiu-se compelida a transformar sua frustração em arte.

“Eu sempre disse a mim mesma: ‘Esta pode ser a coisa mais importante que já fiz’”, afirmou a artista, destacando seu compromisso em defender as mulheres e suas futuras gerações.

Este não é o primeiro trabalho de Nicks com foco em questões sociais. Em 2020, a artista lançou Show Them the Way, inspirado no movimento pelos direitos civis, e em 2022, fez um cover de For What It’s Worth, que se tornou um símbolo do movimento anti-guerra durante a Guerra do Vietnã.

Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, faz homenagem emocionante a Taylor Hawkings

Stevie Nicks, lendária vocalista do Fleetwood Mac, fez uma homenagem emocionante ao saudoso Taylor Hawkings, baterista do Foo Fighters, que foi encontrado morto em um quarto de hotel em Bogotá, na Colômbia. O músico tinha 50 anos.

Nicks utilizou sua conta oficial no Instagram para postar duas fotos em preto e branco dela com Hawkings que foram tiradas dentro de uma cabina de fotos no estúdio do Foo Fighters.

“Por causa dessas fotos, minha amizade com Taylor estará sempre ao meu alcance”, escreveu a roqueira de 73 anos. “Ele sempre vinha aos meus shows. Ele e seu melhor amigo Dave (Grohl) até me deixaram ser um Foo Fighter por um tempo. Gravamos uma versão incrível de Gold Dust Woman (ao vivo) e no final da música eu gritei: “Melhor Gold Dust Woman de todos os tempos”, relembra a cantora.

Lembrando da personalidade de Taylor Hawkings, Nicks escreveu: “Taylor era muito bonito e muito fofo. Às vezes, essa combinação é muito melhor do que ‘lindo’. Acho que é tudo. Ele tinha um coração enorme e um sorriso glorioso. Quando ele entrou na sala, todos olharam para cima. Quando ele saiu da sala, todos estavam tristes.”, encerrou.