Giselle Itié fala em podcast sobre estupro na adolescência

A atriz Giselle Itié falou nesta quinta-feira, 26, durante a estreia do podcast “Exaustas”, apresentado pelas também atrizes Carolinie Figueiredo e Samara Felippo, sobre ter sido vítima de um estupro na adolescência, aos 17 anos de idade.

A mexicana-brasileira Giselle Itié de “Bella, A Feia” do SBT de 2009, leu um trecho de um texto preparado antes do podcast que dizia: “Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era ‘oca’. […] Foi no silêncio que o meu corpo gritava e pedia socorro.”

Segundo a atriz, o abuso foi a causa do desenvolvimento de depressão e fez com que ela desenvolvesse transtornos alimentares e que também tentasse tirar a própria vida. Giselle também contou que o início dos abusos foi aos 12 anos: “A forma como os meninos e homens me tratavam era nojenta”, disse.

Ela continuou falando sobre o que aconteceu com o seu corpo: “Quanto mais eu me tornava mulher, mais objetificada me sentia. E o vácuo foi crescendo, e comecei a me machucar. De verdade. A me cortar. Até que eu tentei tirar a minha vida. As várias situações que me atravessavam só confirmavam o quanto meu corpo era nojento, meu corpo era culpado”, disse a atriz.

Durante um trecho do texto, ela encoraja outras mulheres que também passam por essa situação a contarem o que estão passando: “Foi muito importante ter falado. Porque, infelizmente, não é sobre mim. É sobre muitas mulheres que passam por isso. Fui eu que falei, mas todas as mulheres, se buscarem, vão encontrar. Sinto que dar nome e entrar em contato com essas dores mais profundas é necessário para uma sociedade mais saudável.”

Ao final do texto, Giselle Itié falou sobre os traumas que enfrenta por conta do abuso e que trata isso como uma ferida: “E olhar para essa dor também. A gente fala o tempo inteiro sobre isso, sobre olhar para essa ferida, para que um dia ela possa ser olhada de uma forma menos dolorida, né?”, complementou a apresentadora do podcast Samara Felippo. “A minha dor já machucou milhares de mulheres. É importante entender que a gente não está sozinha.” Além dos abusos, ela relatou que na época dos acontecimentos, começou a ter pesadelos nos quais era perseguida por homens de sua família “tudo o que eu queria era desaparecer de vez”, concluiu a atriz.

Em 2020, em uma live com a promotora de justiça Silvia Chakian e divulgada pela jornalista Patrícia Kogut de O Globo a atriz explicou o motivo de ter optado pelo ativismo social. Ela contou na época que havia sido vítima de violência sexual ao sofrer um estupro aos 17 anos do então namorado que na época era 15 anos mais velho.

Durante a entrevista, na época, ela também falou sobre o trauma: “O trauma atravessa as vítimas de uma forma que é uma corrente. Se você não cuida, não é assistida, se você não trabalha, realmente você leva como corrente. Você vai, atravessa toda uma vida com os traumas ali, pesando”, disse ela.

Durante a conversa com a juíza, Giselle comentou que optou por entrar no ativismo para que possa produzir conteúdo e informar outras mulheres sobre o assunto: “É muito importante realmente a gente falar sobre e, além de a gente se ajudar, estar ajudando a próxima”, finalizou.

Relembre a carreira de Giselle Itié

Giselle Itié é uma atriz mexicana naturalizada brasileira, nascida na Cidade do México em 3 de outubro de 1981. Ela mudou-se para o Brasil com sua família ainda criança, após o terremoto de 1985 na Cidade do México. Desde jovem, Giselle demonstrou interesse pela atuação e começou sua carreira artística nos anos 2000. Ela se destacou em várias novelas e séries da televisão brasileira, como Esperança (2002) e Começar de Novo (2004), conquistando um espaço de destaque no cenário nacional. Ao longo de sua trajetória, ela também fez trabalhos no cinema, incluindo sua participação no filme internacional Os Mercenários (2010), dirigido por Sylvester Stallone.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis