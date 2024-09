Mabell Reipert da ‘Hora da Venenosa’ ganha cenário novo para comentar A Fazenda

Após sucesso na audiência de Balanço Geral RJ com o quadro “Hora da Venenosa”, a coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que a Record Rio vai montar um estúdio especial para que os apresentadores Mabell Reipert e Tino Júnior comentem sobre “A Fazenda 16”.

A mudança se deve ao sucesso da audiência do quadro de fofoca, como a coluna noticiou anteriormente. O cenário temático é maior do que o atual do programa e contará com decoração personalizada no estilo do reality rural. Assim, o estúdio terá direito a carroça, cavalo e muito mais.

A aposta da emissora é alavancar ainda mais a audiência da “Hora da Venenosa”, que vem bombando no Rio de Janeiro. Com direito a muito “fogo no feno”, a atração de Mabell Reipert e Tino Júnior vai dar o que falar!

Para quem não lembra, o quadro registrou sua maior audiência em 18 meses. Com a mudança no horário de exibição, das 14h50 às 15h, a “Venenosa” atingiu uma média impressionante de 9,0 pontos e 18,6% de participação dos televisores ligados. Dessa forma, ajudou a Record a manter uma vantagem sólida sobre o SBT.