O que se sabe sobre retorno de Branco Mello aos Titãs

O músico Branco Mello fez seu tão aguardado retorno aos palcos no último sábado (28), em uma apresentação com os Titãs no Espaço Unimed, em São Paulo. Após se afastar da banda para a retirada de um tumor nas amígdalas, o baixista emocionou o público ao voltar a tocar ao lado de Sérgio Britto, Tony Bellotto e Beto Lee.

O afastamento de Branco ocorreu em julho deste ano, quando ele anunciou que precisaria passar por um procedimento cirúrgico para remover o tumor. Esta foi a terceira vez que o músico precisou realizar uma cirurgia para combater o câncer, tendo passado anteriormente por operações em 2022 e, mais recentemente, em outubro de 2023, para a retirada de um tumor na borda da língua.

Enquanto Branco estava em recuperação, a banda continuou com sua agenda de shows, contando com o baixista Caio Góes para substituí-lo temporariamente.

Contudo, o retorno de Branco trouxe um significado especial ao show em São Paulo, que contou com participações de Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, e Bruna Magalhães, além de presenças ilustres como a atriz Malu Mader, esposa de Tony Bellotto, e João e Antônio Lee, filhos de Rita Lee.

Em uma publicação recente nas redes sociais, Angela Figueiredo, esposa de Branco, compartilhou sua felicidade com os fãs pelo retorno do músico, agradecendo pelo apoio e pela torcida durante esse período difícil. “Eu sigo ao seu lado sempre olhando, cuidando e feliz por termos conseguido juntos vencer mais uma vez”, escreveu ela.

Filho de Rita Lee explica como pai enfrenta luto: ‘Seguindo’

A ausência de Rita Lee, que faleceu em maio de 2023 aos 75 anos devido a complicações de um câncer de pulmão, deixou uma grande saudade entre os fãs. Mas a perda é ainda mais sentida pelo seu marido, o multi-instrumentista e compositor Roberto de Carvalho, e pelos três filhos do casal. Naturalmente, muitos estão curiosos sobre como a família tem lidado com o luto.

Luciano Huck, durante uma participação no programa Domingão com Huck, perguntou a Beto Lee, o filho mais velho de Rita e Roberto, como o pai está enfrentando a perda da esposa. “Meu pai está ótimo, está seguindo, estamos seguindo. Cada hora ele está me surpreendendo, mostrando as coisas dele, voltou a tocar, a compor, lançou uma música nova”, celebrou Beto, que é guitarrista.

Beto Lee, que participa da banda de apoio dos Titãs, foi convidado a retornar ao programa ao lado do pai. Ele agradeceu a oportunidade e destacou o apoio que a banda tem recebido. Os Titãs, atualmente lançando o projeto intimista Microfonado, continuam a abraçar a diversidade, segundo Sérgio Britto, outro membro do grupo.

