Filha de Kurt Cobain, dá à luz ao primeiro filho

Frances Bean Cobain, de 32 anos, filha do músico Kurt Cobain, da banda Nirvana, falecido em 1994 deu à luz ao seu primeiro filho. A modelo e artista visual é fruto do relacionamento do músico com Courtney Love e é casada com Ronin Walker Cobain Hawk, de 31 anos, filho do famoso stakista Tony Hawk.

“Bem-vindo ao filho mais lindo do mundo. Nós o amamos mais do que tudo”, publicou Frances em seu perfil no Instgaram no último domingo, 29. Veja:

Saiba mais sobre a família de Kurt Cobain

A filha do músico Kurt Cobain, famoso como vocalista e guitarrista da banda Nirvana, sempre foi discreta nas redes sociais, raramente compartilhando fotos em que seu rosto aparece. Frances cresceu longe dos holofotes, chegando a usar um nome fictício para estudar artes na Bard College, em Nova York, nos Estados Unidos. Courtney Love foi casada com Kurt Cobain de 1992 a 1994, e Frances é a única filha do casal.

Atualmente, a artista reside na Califórnia e se casou com Hawk em 2023, embora o relacionamento deles tenha começado em 2021. Antes disso, ela foi casada com o músico Isaiah Silva, mas o casal se divorciou em 2016.

Relembre a carreira de Kurt Cobain

Kurt Cobain foi um dos ícones mais influentes do rock dos anos 90, conhecido como o vocalista e guitarrista da banda Nirvana. Formada em 1987, a banda ganhou destaque com seu álbum Nevermind em 1991, que apresentou ao mundo sucessos como Smells Like Teen Spirit. O som distintivo de Nirvana, que misturava elementos de punk rock e grunge, rapidamente conquistou uma enorme base de fãs e ajudou a definir a cultura musical da época. A autenticidade das letras de Cobain, muitas vezes reflexivas e sombrias, ressoou com uma geração que buscava expressar suas frustrações e angústias.

Apesar do sucesso estrondoso, a vida pessoal de Kurt Cobain foi marcada por desafios, incluindo batalhas contra a dependência de substâncias e a pressão da fama. A carreira promissora de Cobain foi interrompida por sua morte trágica em 1994, que deixou um legado duradouro e uma influência inegável na música, moldando o futuro do rock e inspirando inúmeras bandas e artistas que vieram depois.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis