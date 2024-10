Chris Brown: saiba quando os ingressos estarão disponíveis

Chris Brown confirmou seu próximo show no Brasil na madrugada desta segunda-feira, 30. O cantor confirmou através do Instagram que virá ao país em 21 de dezembro e fará um único show no Allianz Parque. Os ingressos do show estarão disponíveis para venda a partir de 03 de outubro às 10h da manhã.

Confira a publicação de Chris Brown:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BROWN (@chrisbrownofficial)

Saiba o que esperar do show de Chris Brown no país

Chris Brown surpreendeu seus fãs brasileiros ao anunciar seu retorno ao país em 2024. Na última terça-feira, 24, ele postou um vídeo em seu Instagram, mostrando uma animação dele em frente ao famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nos stories, reforçou a notícia com a mensagem: “Brasil, estou chegando”, elevando a expectativa para seu tão aguardado retorno.

Embora até o momento não há confirmação de algum show no Rio de Janeiro, o cantor confirmou que fará uma apresentação única em São Paulo no dia 21 de dezembro. Com a confirmação da data, os fãs já estão se preparando. “Já pensando no meu look para o grande dia”, comentou uma seguidora nas redes sociais.

A última visita de Chris Brown ao Brasil foi em 2010, durante a Fan Appreciation Tour, que divulgou o álbum Graffiti (2009). Naquela época, ele se apresentou em diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Os fãs estão ansiosos para descobrir o que Chris Brown trará desta vez. Com uma carreira repleta de sucessos, é esperado que ele apresente uma setlist com grandes hits, além de novas músicas de seus lançamentos mais recentes. Agora, resta esperar pelo show que promete agitar o final do ano para os fãs brasileiros de Chris Brown.

Os ingressos serão comercializados pelo Ticketmaster e tem a realização da LiveNation.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis