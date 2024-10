Curiosidades sobre o AC/DC que talvez você não saiba

O AC/DC é indiscutivelmente uma das bandas de rock mais influentes de todos os tempos. Com uma carreira que abrange mais de quatro décadas, a banda australiana acumulou uma série de histórias curiosas e fatos interessantes que podem surpreender até mesmo os fãs mais ardorosos. Confira algumas dessas curiosidades a seguir.

1. A origem do nome curioso A famosa sigla “AC/DC” tem uma origem inusitada: os irmãos Malcolm e Angus Young a encontraram em um adaptador de máquina de costura pertencente à sua irmã, Margaret. A sigla é uma abreviação para “Corrente Alternada/Corrente Contínua” (Alternating Current/Direct Current), refletindo a eletricidade e a energia que marcam suas apresentações.

2. O apelido australiano Embora a maioria dos fãs ao redor do mundo pronuncie o nome da banda como “A-C-D-C”, na Austrália, a pronúncia favorita é “Acca Dacca”. Esse apelido carinhoso destaca a conexão da banda com sua terra natal.

3. O primeiro vocalista não foi Bon Scott Um fato interessante é que Bon Scott, um dos vocalistas mais emblemáticos do AC/DC, não foi o primeiro a ocupar esse cargo. Antes dele, Dave Evans foi o responsável pelos vocais nos primórdios da banda. Scott se juntou ao grupo em 1974 e ajudou a moldar o som que todos conhecemos hoje.

4. Irmãos escoceses, ícones australianos Embora o AC/DC seja frequentemente associado à Austrália, seus fundadores, Malcolm e Angus Young, nasceram na Escócia, mais especificamente em Glasgow. A família mudou-se para a Austrália no início da década de 1960, onde a banda foi formada.

5. Sucesso estrondoso com ‘Back in Black’ Lançado em 1980, o álbum Back in Black é o disco mais vendido do AC/DC e um dos mais icônicos da história do rock, com mais de 51 milhões de cópias vendidas globalmente. Este álbum também marcou a estreia do vocalista Brian Johnson, após a morte de Bon Scott.

6. Gravações sob desafios Embora a banda seja australiana, Back in Black foi gravado inicialmente nas Bahamas. A gravação enfrentou diversos desafios, como tempestades e quedas de energia, levando a banda a finalizar o álbum em Nova York, no renomado Electric Lady Studios, fundado por Jimi Hendrix.

7. Tubarões atraídos pelo rock Uma curiosidade inusitada é que, segundo relatos, tubarões-brancos respondem à música do AC/DC. Um operador de turismo australiano descobriu que tocar músicas da banda debaixo d’água atraía esses tubarões, que se aproximavam do som.

8. Um processo inesperado A canção “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” quase gerou problemas legais para o AC/DC. Alguns ouvintes interpretaram os números na letra como um número de telefone real, o que levou um casal nos EUA a receber várias chamadas indesejadas. O caso foi para a corte, que decidiu que o uso acidental do número era protegido pela Primeira Emenda.

9. O icônico uniforme escolar de Angus Young O famoso uniforme escolar de Angus Young é uma parte emblemática da identidade visual do AC/DC. Curiosamente, essa ideia foi sugerida por sua irmã, Margaret, que achou que seria engraçado e representativo da juventude de Angus. Para o primeiro show com o visual, Angus pegou emprestado o blazer do uniforme de seu sobrinho.

10. Homenagem a Bon Scott na ‘Highway to Hell’ Em 2020, uma homenagem ao ex-vocalista Bon Scott foi realizada em Perth, na Austrália, com a Canning Highway sendo temporariamente renomeada para “Highway to Hell”. O evento transformou a estrada em um palco ao ar livre, celebrando a memória de Scott, que costumava passar por ali em direção a um bar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AC/DC (@acdc)