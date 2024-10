Detalhes sobre videoclipe de 'Birds of a feather' de Billie Eilish

Uma publicação compartilhada por BILLIE EILISH (@billieeilish)

Billie Eilish libera videoclipe de ‘Birds of a Feather’

Billie Eilish compartilhou o videoclipe de seu single Birds of a Feather do álbum Hit Me Hard and Soft.

Ao longo do audiovisual dirigido por Zamiri, a estrela pop de 22 anos, é inclinada em uma cadeira, arrastada pelo chão e até erguida no ar por um fantasma enquanto canta.

“I don’t know what I’m crying for/ I don’t think I could love you more. It might not be long, but baby, I/ I’ll love you ’til the day that I die.”, ela canta.

Vale lembrar que no início deste mês, a artista de Lunch revelou no Jimmy Kimmel Live! que ela e Finneas trabalharam em Birds of a Feather na parte de trás de um carro, compartilhando um vídeo deles de uma versão mais antiga da faixa.

“Este é um vídeo que gravei no meu telefone na parte de trás do SUV no Brasil a caminho de um show há um ano e meio. Isso é algo muito normal para mim e Finneas. Estamos sempre nos encontrando trabalhando nos lugares mais aleatórios.”, disse Eilish ao apresentador.

“É divertido porque é tão casual e normal e estávamos na parte de trás deste carro e é o laptop de Finneas”, revelou.

“Essa música nunca pareceu certa… há tantas versões diferentes. É uma versão tão antiga da música que eu nem me lembro direito e soa tão diferente e é realmente incrível ver o quão longe a música chegou“, finalizou.