Tudo sobre a segunda parte de novo álbum da Glória Groove

A cantora Gloria Groove lançou a aguardada segunda parte de seu mais recente álbum de estúdio, Serenata da GG. O novo volume traz 13 faixas, incluindo músicas inéditas e novas versões de sucessos já conhecidos do público, com participações de grandes nomes da música brasileira, como Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina.

Entre as novidades, duas músicas inéditas estrearam no Rock in Rio, no dia 21 de setembro: uma nova versão em pagode de Apaga a Luz, sucesso de 2018 da artista, e Encostar Na Tua, canção de Ana Carolina, com quem Gloria dividiu o palco no festival.

A mistura de ritmos e a sonoridade do pagode são destaque nessa segunda parte do álbum, que também traz faixas como Amor Pilantra e Linguagem do Amor, além de versões em pagode de outros sucessos da drag queen, como Madrugada e Sinal. Durante a coletiva de imprensa realizada no dia do lançamento, Gloria Groove falou sobre a importância de desafiar padrões como artista drag queen.

“É tão fácil ser estigmatizada enquanto drag queen, e eu amo desafiar esses moldes em tudo, através do look, do meu corpo, da minha sonoridade”, afirmou a artista. Ela celebrou o impacto do projeto, destacando como cada novo passo em sua carreira representa uma vitória, não apenas pessoal, mas para todas as drag queens que estão por vir.

A primeira parte de Serenata da GG, lançada no final de maio deste ano, já acumula mais de 200 milhões de streams nas plataformas digitais. Com participações de Ferrugem, Alcione, Belo, Thiago Pantaleão e Gina Garcia, a primeira parte chegou à 15ª posição entre os álbuns mais ouvidos no Spotify.

Gloria Groove destacou que o projeto busca resgatar influências musicais que marcaram sua vida, tanto no pagode quanto no R&B nacional, mencionando artistas como Fat Family, Adriana e a Rapaziada, e Simony. A primeira parte de Serenata da GG foi um sucesso, acumulando mais de milhões de reproduções nos serviços de streaming.

Gloria Groove recebe sua primeira indicação ao Grammy Latino com ‘Da Braba’

Gloria Groove celebra um momento especial em sua carreira com a sua primeira indicação ao Grammy Latino. A artista foi nomeada na categoria Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa pela música Da Braba, faixa que faz parte de seu álbum Futuro Fluxo, lançado em 2023. A colaboração com Ludmilla e MC GW é um dos grandes sucessos do projeto.