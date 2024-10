Como queda de avião em Vinhedo impactou Travis Barker

Travis Barker, baterista do Blink-182, revelou que o recente acidente com o avião da Voepass em Vinhedo (SP), ocorrido em agosto, reacendeu traumas profundos relacionados a viagens aéreas. O músico, que sobreviveu a um grave acidente de avião em 2008, compartilhou que a tragédia no Brasil o afetou intensamente, interrompendo sua tranquilidade em relação a voos, algo que ele havia retomado há apenas dois anos.

Durante uma entrevista ao Wall Street Journal, Barker comentou que estava na Europa em turnê quando soube do acidente no Brasil, o que desencadeou uma crise emocional. “Eu estava bem, mas aquele acidente de avião no Brasil me fez desmoronar. Foi um dos pesadelos mais realistas que já tive desde o meu acidente”, revelou.

O acidente de 2008 nos Estados Unidos, que deixou quatro mortos, foi um divisor de águas na vida de Barker. O trauma o manteve longe de aviões por mais de uma década, até que em 2021 ele conseguiu voltar a voar. No entanto, o baterista admitiu que, após o acidente em Vinhedo, precisou mudar seus planos e abandonou o transporte aéreo durante o restante da turnê.

“Fiz 15 viagens de 19 horas de ônibus e usei balsas para completar os trajetos. Eu só voei para a Europa e de volta para os EUA”, explicou Barker. Ele também afirmou que não pretende voar até o final deste ano. “Tenho fases boas e ruins, e agora estou em uma fase ruim. Vou viajar de ônibus pelo resto do ano”, desabafou o músico.

Blink-182 lança a segunda parte do álbum ‘ONE MORE TIME…’

Depois de surpreender os fãs com faixas inéditas como ‘ALL IN MY HEAD‘ e ‘NO FUN‘, o blink-182 adiciona seis novas músicas à sua obra “ONE MORE TIME… “, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200 em 2023.

Este lançamento é um agradecimento do blink aos seus fãs dedicados por um ano incrível, além de celebrar o single “ONE MORE TIME… PART-2“, que igualou o recorde de mais semanas no topo da parada Alternative Airplay, com impressionantes 20 semanas na liderança.

“ONE MORE TIME… PART-2” está disponível em várias edições físicas, além da versão digital disponível nas plataformas de streaming. Entre as opções estão a 2 LP COMPLETE DELUXE EDITION (com todas as 27 faixas disponíveis em vinil azul, em um Gatefold Jacket com um Inserto Impresso) e a 1 LP DELUXE TRACKS ONLY (com 10 faixas prensadas em vinil pela primeira vez — incluindo 8 novas e 2 faixas bônus anteriormente disponíveis apenas digitalmente). A edição DELUXE TRACKS ONLY será lançada em vinil vermelho, em um Jacket Padrão com Inserto Impresso.