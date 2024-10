Comportamento de Marrone no ‘Programa Silvio Santos’ gera reação na web - (crédito: TMJBrazil)

O comportamento de Marrone, da dupla com Bruno, no Programa Silvio Santos gerou descontentamento entre fãs e internautas na noite deste domingo, 29. O cantor frequentemente se aproximou da apresentadora Patrícia Abravanel e saiu da bancada, o que resultou em várias críticas.

Em um momento do programa, Marrone chegou a chamar Patrícia de “Branca de Neve“, mas a apresentadora negou. Nos comentários nas redes sociais, é possível perceber o desagrado dos telespectadores: “Ele foi inconveniente demais. Até nós, assistindo, nos sentimos mal; imagina ela nessa situação…”. Outro internauta comentou: “Foi péssimo; ele simplesmente não ficou uma única vez na bancada, me deu agonia. Além disso, era nítido que Patrícia estava constrangida com a situação.”

Entre os comentários, alguns internautas sugerem que a aproximação do cantor com a apresentadora pode estar relacionada ao problema de saúde que ele está enfrentando. Em junho deste ano, Marrone divulgou um comunicado em suas redes sociais informando que havia passado por uma cirurgia para corrigir um glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos. Na ocasião, nenhum show da dupla foi cancelado.

Atualmente, Marrone continua se apresentando em shows e na televisão usando óculos escuros, possivelmente como proteção para os olhos devido ao glaucoma. Essa condição ocular danifica o nervo óptico, geralmente devido ao aumento da pressão intraocular, e é uma das principais causas de cegueira.

Bruno e Marrone gravarão a fase final de “Revivem Sua História” em outubro

Bruno & Marrone gravarão a terceira edição do DVD “Revivem Sua História” em Uberlândia, no dia 24 de outubro. Neste projeto, eles regravam não apenas seus maiores sucessos, mas também músicas menos conhecidas que marcaram sua carreira e são apreciadas pelos fãs. Bruno destacou a importância da cidade na trajetória da dupla, mencionando faixas como Mariane, Alçapão e Campeão, que representam bem a era dos anos 90. Após regravarem sucessos acumulados ao longo de 37 anos em Belo Horizonte e Campo Grande, a dupla agora retorna a cidade natal de Bruno para um encontro especial com o público mineiro. Durante a pandemia, a dupla conquistou um novo público por meio de lives e continuam inovando ao trazer novas roupagens às músicas que marcaram suas três décadas de estrada. Além disso, apresentarão músicas inéditas na gravação, conversando com novas gerações. O DVD também contará com participações especiais. A dupla lançou o segundo volume do projeto em novembro do ano passado. Confira: Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis