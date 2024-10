Kris Kristofferson, de 'Nasce uma estrela' (1976), morre aos 88 anos

Uma publicação compartilhada por Kris Kristofferson (@kristofferson)

Kris Kristofferson deixa sua esposa, Lisa, e seus filhos: Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly e Blake. A família também pediu privacidade aos fãs neste momento difícil.

Relembre a carreira de Kris Kristofferson

Kris Kristofferson iniciou sua carreira na música no começo da década de 1970, principalmente como compositor, escrevendo canções para artistas renomados como Johnny Cash, Ray Price e Janis Joplin.

Ele lançou seu álbum de estreia, “Kristofferson”, em 1970, e em 1972, lançou “Jesus Was Capricorn“, álbum que incluía Why Me, seu primeiro hit country número 1. Entre suas outras canções mais conhecidas estão Me and Bobby McGee, Lover Please, A Moment of Forever, The Silver Tongued Devil and I e Sunday Mornin’ Comin’ Down.

Kris também foi membro do grupo country The Highwaymen, ao lado de Waylon Jennings, Willie Nelson e Johnny Cash.

Além de sua carreira musical, ele fez sucesso como ator, ao lado de Barbra Streisand em “Nasce Uma Estrela” na quarta versão do filme em 1976, quando interpretou John Norman Howard, um astro do rock em uma situação complicada que ajuda a protagonista a impulsionar sua carreira. O filme ganhou mais uma versão em 2018 estrelada por Bradley Cooper e Lady Gaga.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis