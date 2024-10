Foo Fighters fará hiato por tempo indeterminado, diz jornal

Um jornal americano informou que a banda Foo Fighters decidiu dar uma pausa após o vocalista Dave Grohl anunciar, no início deste mês, o nascimento de um bebê fora do casamento. Informações divulgadas pelo US Sun, indicam que o cantor deseja ficar em casa para se dedicar a “reconquistar a confiança de sua família”, enquanto os demais membros da banda acreditam que “um hiato é a melhor opção para eles coletivamente”.

A banda cancelou sua aparição no Soundside Music Festival em Bridgeport, Connecticut, no último final de semana, que seria a primeira apresentação do grupo após a revelação de Dave. Em uma publicação no Instagram, a banda fez um pedido: “Por favor, verifique o site do festival para mais informações”, disse o grupo.

O cantor compartilhou com os seguidores que deu as boas-vindas a filha fora do casamento e que planeja “ser um pai amoroso e solidário” para o novo bebê. Dave também expressou seu amor por sua esposa e suas três filhas —Violet, 18, Harper, 15, e Ophelia, 10 — e destacou que está trabalhando para “reconquistar a confiança delas e ganhar seu perdão”.

Até o momento, a banda não se pronunciou sobre o assunto.

Foo Fighters não permitiu que Donald Trump usasse “My Hero” em comício

Donald Trump utilizou a canção My Hero do Foo Fighters, lançada em 1997, durante um comício em Glendale, Arizona, em agosto, para receber Robert F. Kennedy Jr. no palco. O ato ocorreu após Kennedy Jr. suspender sua candidatura presidencial independente e apoiar o indicado republicano. No entanto, o uso não autorizado da música gerou uma reação firme por parte da banda.

Em declaração à Billboard, um porta-voz da banda afirmou que a banda não concedeu permissão para o uso da música e, se houvesse um pedido, a autorização teria sido negada. O porta-voz acrescentou que “ações apropriadas estão sendo tomadas” contra a campanha de Trump e que todos os royalties recebidos em decorrência desse uso serão doados para a campanha de Kamala Harris e Tim Walz.

Este incidente com os Foo Fighters é o mais recente de uma série de conflitos envolvendo a campanha de Trump e o uso não autorizado de músicas. Em 22 de agosto, Steven Cheung, porta-voz da campanha, publicou um vídeo de 13 segundos no X (anteriormente Twitter) com imagens de Trump desembarcando de um avião enquanto tocava Freedom de Beyoncé. A música, que havia sido usada pela campanha de Harris com permissão, gerou uma rápida reação: a gravadora e a editora musical de Beyoncé enviaram uma notificação de cessação e desistência à campanha de Trump no dia seguinte. O vídeo foi removido de imediato.

A banda em resposta à pergunta da conta X com o nome Wu-Tang Is for the Children se a banda “deixaria Trump usar ‘My Hero’ para dar as boas-vindas a RKJ Jr. no palco“, a conta do Foo Fighters simplesmente respondeu: “Não“, e então postou a troca, acrescentando: “Vamos deixar claro“.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis